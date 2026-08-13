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EHLS: Even Herd Long Short ETF

26.00 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EHLS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.00和高点26.06进行交易。

关注Even Herd Long Short ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EHLS股票今天的价格是多少？

Even Herd Long Short ETF股票今天的定价为26.00。它在26.00 - 26.06范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到3。EHLS的实时价格图表显示了这些更新。

Even Herd Long Short ETF股票是否支付股息？

Even Herd Long Short ETF目前的价值为26.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪EHLS走势。

如何购买EHLS股票？

您可以以26.00的当前价格购买Even Herd Long Short ETF股票。订单通常设置在26.00或26.30附近，而3和-0.23%显示市场活动。立即关注EHLS的实时图表更新。

如何投资EHLS股票？

投资Even Herd Long Short ETF需要考虑年度范围24.23 - 27.54和当前价格26.00。许多人在以26.00或26.30下订单之前，会比较0.89%和。实时查看EHLS价格图表，了解每日变化。

Even Herd Long Short ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Even Herd Long Short ETF的最高价格是27.54。在24.23 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Even Herd Long Short ETF的绩效。

Even Herd Long Short ETF股票的最低价格是多少？

Even Herd Long Short ETF（EHLS）的最低价格为24.23。将其与当前的26.00和24.23 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EHLS股票是什么时候拆分的？

Even Herd Long Short ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.00和1.21%中可见。

日范围
26.00 26.06
年范围
24.23 27.54
前一天收盘价
26.00
开盘价
26.06
卖价
26.00
买价
26.30
最低价
26.00
最高价
26.06
交易量
3
日变化
0.00%
月变化
0.89%
6个月变化
0.27%
年变化
1.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%