EHLS: Even Herd Long Short ETF
今日EHLS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.00和高点26.06进行交易。
关注Even Herd Long Short ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EHLS股票今天的价格是多少？
Even Herd Long Short ETF股票今天的定价为26.00。它在26.00 - 26.06范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到3。EHLS的实时价格图表显示了这些更新。
Even Herd Long Short ETF股票是否支付股息？
Even Herd Long Short ETF目前的价值为26.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪EHLS走势。
如何购买EHLS股票？
您可以以26.00的当前价格购买Even Herd Long Short ETF股票。订单通常设置在26.00或26.30附近，而3和-0.23%显示市场活动。立即关注EHLS的实时图表更新。
如何投资EHLS股票？
投资Even Herd Long Short ETF需要考虑年度范围24.23 - 27.54和当前价格26.00。许多人在以26.00或26.30下订单之前，会比较0.89%和。实时查看EHLS价格图表，了解每日变化。
Even Herd Long Short ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Even Herd Long Short ETF的最高价格是27.54。在24.23 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Even Herd Long Short ETF的绩效。
Even Herd Long Short ETF股票的最低价格是多少？
Even Herd Long Short ETF（EHLS）的最低价格为24.23。将其与当前的26.00和24.23 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EHLS股票是什么时候拆分的？
Even Herd Long Short ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.00和1.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.00
- 开盘价
- 26.06
- 卖价
- 26.00
- 买价
- 26.30
- 最低价
- 26.00
- 最高价
- 26.06
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- 0.27%
- 年变化
- 1.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%