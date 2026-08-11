- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EHLD: Euroholdings Ltd.
Курс EHLD за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.20, а максимальная — 8.42.
Следите за динамикой Euroholdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EHLD сегодня?
Euroholdings Ltd. (EHLD) сегодня оценивается на уровне 8.42. Инструмент торгуется в пределах 8.20 - 8.42, вчерашнее закрытие составило 8.35, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EHLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Euroholdings Ltd.?
Euroholdings Ltd. в настоящее время оценивается в 8.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.54% и USD. Отслеживайте движения EHLD на графике в реальном времени.
Как купить акции EHLD?
Вы можете купить акции Euroholdings Ltd. (EHLD) по текущей цене 8.42. Ордера обычно размещаются около 8.42 или 8.72, тогда как 16 и 2.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EHLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EHLD?
Инвестирование в Euroholdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 6.50 - 12.34 и текущей цены 8.42. Многие сравнивают 2.68% и 19.26% перед размещением ордеров на 8.42 или 8.72. Изучайте ежедневные изменения цены EHLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Euroholdings Ltd.?
Самая высокая цена Euroholdings Ltd. (EHLD) за последний год составила 12.34. Акции заметно колебались в пределах 6.50 - 12.34, сравнение с 8.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Euroholdings Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Euroholdings Ltd.?
Самая низкая цена Euroholdings Ltd. (EHLD) за год составила 6.50. Сравнение с текущими 8.42 и 6.50 - 12.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EHLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EHLD?
В прошлом Euroholdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.35 и 29.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.35
- Open
- 8.20
- Bid
- 8.42
- Ask
- 8.72
- Low
- 8.20
- High
- 8.42
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 19.26%
- Годовое изменение
- 29.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%