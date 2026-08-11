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EHLD: Euroholdings Ltd.

8.42 USD 0.07 (0.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EHLD за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.20, а максимальная — 8.42.

Следите за динамикой Euroholdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EHLD сегодня?

Euroholdings Ltd. (EHLD) сегодня оценивается на уровне 8.42. Инструмент торгуется в пределах 8.20 - 8.42, вчерашнее закрытие составило 8.35, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EHLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Euroholdings Ltd.?

Euroholdings Ltd. в настоящее время оценивается в 8.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.54% и USD. Отслеживайте движения EHLD на графике в реальном времени.

Как купить акции EHLD?

Вы можете купить акции Euroholdings Ltd. (EHLD) по текущей цене 8.42. Ордера обычно размещаются около 8.42 или 8.72, тогда как 16 и 2.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EHLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EHLD?

Инвестирование в Euroholdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 6.50 - 12.34 и текущей цены 8.42. Многие сравнивают 2.68% и 19.26% перед размещением ордеров на 8.42 или 8.72. Изучайте ежедневные изменения цены EHLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Euroholdings Ltd.?

Самая высокая цена Euroholdings Ltd. (EHLD) за последний год составила 12.34. Акции заметно колебались в пределах 6.50 - 12.34, сравнение с 8.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Euroholdings Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Euroholdings Ltd.?

Самая низкая цена Euroholdings Ltd. (EHLD) за год составила 6.50. Сравнение с текущими 8.42 и 6.50 - 12.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EHLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EHLD?

В прошлом Euroholdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.35 и 29.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.20 8.42
Годовой диапазон
6.50 12.34
Предыдущее закрытие
8.35
Open
8.20
Bid
8.42
Ask
8.72
Low
8.20
High
8.42
Объем
16
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
19.26%
Годовое изменение
29.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%