EHLD: Euroholdings Ltd.
今日EHLD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.38和高点8.60进行交易。
关注Euroholdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EHLD股票今天的价格是多少？
Euroholdings Ltd.股票今天的定价为8.43。它在8.38 - 8.60范围内交易，昨天的收盘价为8.42，交易量达到17。EHLD的实时价格图表显示了这些更新。
Euroholdings Ltd.股票是否支付股息？
Euroholdings Ltd.目前的价值为8.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.69%和USD。实时查看图表以跟踪EHLD走势。
如何购买EHLD股票？
您可以以8.43的当前价格购买Euroholdings Ltd.股票。订单通常设置在8.43或8.73附近，而17和0.60%显示市场活动。立即关注EHLD的实时图表更新。
如何投资EHLD股票？
投资Euroholdings Ltd.需要考虑年度范围6.50 - 12.34和当前价格8.43。许多人在以8.43或8.73下订单之前，会比较2.80%和。实时查看EHLD价格图表，了解每日变化。
Euroholdings Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Euroholdings Ltd.的最高价格是12.34。在6.50 - 12.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Euroholdings Ltd.的绩效。
Euroholdings Ltd.股票的最低价格是多少？
Euroholdings Ltd.（EHLD）的最低价格为6.50。将其与当前的8.43和6.50 - 12.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EHLD股票是什么时候拆分的？
Euroholdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.42和29.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.42
- 开盘价
- 8.38
- 卖价
- 8.43
- 买价
- 8.73
- 最低价
- 8.38
- 最高价
- 8.60
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 19.41%
- 年变化
- 29.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%