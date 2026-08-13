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EHLD: Euroholdings Ltd.

8.43 USD 0.01 (0.12%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EHLD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.38和高点8.60进行交易。

关注Euroholdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

EHLD股票今天的价格是多少？

Euroholdings Ltd.股票今天的定价为8.43。它在8.38 - 8.60范围内交易，昨天的收盘价为8.42，交易量达到17。EHLD的实时价格图表显示了这些更新。

Euroholdings Ltd.股票是否支付股息？

Euroholdings Ltd.目前的价值为8.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.69%和USD。实时查看图表以跟踪EHLD走势。

如何购买EHLD股票？

您可以以8.43的当前价格购买Euroholdings Ltd.股票。订单通常设置在8.43或8.73附近，而17和0.60%显示市场活动。立即关注EHLD的实时图表更新。

如何投资EHLD股票？

投资Euroholdings Ltd.需要考虑年度范围6.50 - 12.34和当前价格8.43。许多人在以8.43或8.73下订单之前，会比较2.80%和。实时查看EHLD价格图表，了解每日变化。

Euroholdings Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Euroholdings Ltd.的最高价格是12.34。在6.50 - 12.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Euroholdings Ltd.的绩效。

Euroholdings Ltd.股票的最低价格是多少？

Euroholdings Ltd.（EHLD）的最低价格为6.50。将其与当前的8.43和6.50 - 12.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EHLD股票是什么时候拆分的？

Euroholdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.42和29.69%中可见。

日范围
8.38 8.60
年范围
6.50 12.34
前一天收盘价
8.42
开盘价
8.38
卖价
8.43
买价
8.73
最低价
8.38
最高价
8.60
交易量
17
日变化
0.12%
月变化
2.80%
6个月变化
19.41%
年变化
29.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%