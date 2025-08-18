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EHI: Western Asset Global High Income Fund Inc

5.86 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EHI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.86, а максимальная — 5.90.

Следите за динамикой Western Asset Global High Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EHI сегодня?

Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) сегодня оценивается на уровне 5.86. Инструмент торгуется в пределах 5.86 - 5.90, вчерашнее закрытие составило 5.86, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Global High Income Fund Inc?

Western Asset Global High Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 5.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.08% и USD. Отслеживайте движения EHI на графике в реальном времени.

Как купить акции EHI?

Вы можете купить акции Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) по текущей цене 5.86. Ордера обычно размещаются около 5.86 или 6.16, тогда как 68 и -0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EHI?

Инвестирование в Western Asset Global High Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.75 - 6.70 и текущей цены 5.86. Многие сравнивают 1.56% и -8.29% перед размещением ордеров на 5.86 или 6.16. Изучайте ежедневные изменения цены EHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Global High Income Fund Inc?

Самая высокая цена Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) за последний год составила 6.70. Акции заметно колебались в пределах 5.75 - 6.70, сравнение с 5.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Global High Income Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Global High Income Fund Inc?

Самая низкая цена Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) за год составила 5.75. Сравнение с текущими 5.86 и 5.75 - 6.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EHI?

В прошлом Western Asset Global High Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.86 и -11.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.86 5.90
Годовой диапазон
5.75 6.70
Предыдущее закрытие
5.86
Open
5.90
Bid
5.86
Ask
6.16
Low
5.86
High
5.90
Объем
68
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.56%
6-месячное изменение
-8.29%
Годовое изменение
-11.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%