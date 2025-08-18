EHI: Western Asset Global High Income Fund Inc
今日EHI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点5.85和高点5.90进行交易。
关注Western Asset Global High Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EHI股票今天的价格是多少？
Western Asset Global High Income Fund Inc股票今天的定价为5.87。它在5.85 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.86，交易量达到98。EHI的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Global High Income Fund Inc股票是否支付股息？
Western Asset Global High Income Fund Inc目前的价值为5.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.93%和USD。实时查看图表以跟踪EHI走势。
如何购买EHI股票？
您可以以5.87的当前价格购买Western Asset Global High Income Fund Inc股票。订单通常设置在5.87或6.17附近，而98和-0.51%显示市场活动。立即关注EHI的实时图表更新。
如何投资EHI股票？
投资Western Asset Global High Income Fund Inc需要考虑年度范围5.75 - 6.70和当前价格5.87。许多人在以5.87或6.17下订单之前，会比较1.73%和。实时查看EHI价格图表，了解每日变化。
Western Asset Global High Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Global High Income Fund Inc的最高价格是6.70。在5.75 - 6.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Global High Income Fund Inc的绩效。
Western Asset Global High Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
Western Asset Global High Income Fund Inc（EHI）的最低价格为5.75。将其与当前的5.87和5.75 - 6.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EHI股票是什么时候拆分的？
Western Asset Global High Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.86和-10.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.86
- 开盘价
- 5.90
- 卖价
- 5.87
- 买价
- 6.17
- 最低价
- 5.85
- 最高价
- 5.90
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- -8.14%
- 年变化
- -10.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%