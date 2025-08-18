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EHI: Western Asset Global High Income Fund Inc

5.87 USD 0.01 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EHI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点5.85和高点5.90进行交易。

关注Western Asset Global High Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EHI新闻

常见问题解答

EHI股票今天的价格是多少？

Western Asset Global High Income Fund Inc股票今天的定价为5.87。它在5.85 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.86，交易量达到98。EHI的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Global High Income Fund Inc股票是否支付股息？

Western Asset Global High Income Fund Inc目前的价值为5.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.93%和USD。实时查看图表以跟踪EHI走势。

如何购买EHI股票？

您可以以5.87的当前价格购买Western Asset Global High Income Fund Inc股票。订单通常设置在5.87或6.17附近，而98和-0.51%显示市场活动。立即关注EHI的实时图表更新。

如何投资EHI股票？

投资Western Asset Global High Income Fund Inc需要考虑年度范围5.75 - 6.70和当前价格5.87。许多人在以5.87或6.17下订单之前，会比较1.73%和。实时查看EHI价格图表，了解每日变化。

Western Asset Global High Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Global High Income Fund Inc的最高价格是6.70。在5.75 - 6.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Global High Income Fund Inc的绩效。

Western Asset Global High Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

Western Asset Global High Income Fund Inc（EHI）的最低价格为5.75。将其与当前的5.87和5.75 - 6.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EHI股票是什么时候拆分的？

Western Asset Global High Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.86和-10.93%中可见。

日范围
5.85 5.90
年范围
5.75 6.70
前一天收盘价
5.86
开盘价
5.90
卖价
5.87
买价
6.17
最低价
5.85
最高价
5.90
交易量
98
日变化
0.17%
月变化
1.73%
6个月变化
-8.14%
年变化
-10.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%