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EGGY: NestYield Dynamic Income ETF
Курс EGGY за сегодня изменился на -2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 34.03.
Следите за динамикой NestYield Dynamic Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EGGY сегодня?
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) сегодня оценивается на уровне 33.11. Инструмент торгуется в пределах 33.11 - 34.03, вчерашнее закрытие составило 33.97, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Dynamic Income ETF?
NestYield Dynamic Income ETF в настоящее время оценивается в 33.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.72% и USD. Отслеживайте движения EGGY на графике в реальном времени.
Как купить акции EGGY?
Вы можете купить акции NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) по текущей цене 33.11. Ордера обычно размещаются около 33.11 или 33.41, тогда как 170 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EGGY?
Инвестирование в NestYield Dynamic Income ETF предполагает учет годового диапазона 29.15 - 45.95 и текущей цены 33.11. Многие сравнивают 3.79% и -1.37% перед размещением ордеров на 33.11 или 33.41. Изучайте ежедневные изменения цены EGGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NestYield Dynamic Income ETF?
Самая высокая цена NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) за последний год составила 45.95. Акции заметно колебались в пределах 29.15 - 45.95, сравнение с 33.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Dynamic Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NestYield Dynamic Income ETF?
Самая низкая цена NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) за год составила 29.15. Сравнение с текущими 33.11 и 29.15 - 45.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EGGY?
В прошлом NestYield Dynamic Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.97 и -3.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.97
- Open
- 34.00
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Low
- 33.11
- High
- 34.03
- Объем
- 170
- Дневное изменение
- -2.53%
- Месячное изменение
- 3.79%
- 6-месячное изменение
- -1.37%
- Годовое изменение
- -3.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%