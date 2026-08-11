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EGGY: NestYield Dynamic Income ETF

33.11 USD 0.86 (2.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EGGY за сегодня изменился на -2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 34.03.

Следите за динамикой NestYield Dynamic Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EGGY сегодня?

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) сегодня оценивается на уровне 33.11. Инструмент торгуется в пределах 33.11 - 34.03, вчерашнее закрытие составило 33.97, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Dynamic Income ETF?

NestYield Dynamic Income ETF в настоящее время оценивается в 33.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.72% и USD. Отслеживайте движения EGGY на графике в реальном времени.

Как купить акции EGGY?

Вы можете купить акции NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) по текущей цене 33.11. Ордера обычно размещаются около 33.11 или 33.41, тогда как 170 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EGGY?

Инвестирование в NestYield Dynamic Income ETF предполагает учет годового диапазона 29.15 - 45.95 и текущей цены 33.11. Многие сравнивают 3.79% и -1.37% перед размещением ордеров на 33.11 или 33.41. Изучайте ежедневные изменения цены EGGY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NestYield Dynamic Income ETF?

Самая высокая цена NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) за последний год составила 45.95. Акции заметно колебались в пределах 29.15 - 45.95, сравнение с 33.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Dynamic Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NestYield Dynamic Income ETF?

Самая низкая цена NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) за год составила 29.15. Сравнение с текущими 33.11 и 29.15 - 45.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EGGY?

В прошлом NestYield Dynamic Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.97 и -3.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.11 34.03
Годовой диапазон
29.15 45.95
Предыдущее закрытие
33.97
Open
34.00
Bid
33.11
Ask
33.41
Low
33.11
High
34.03
Объем
170
Дневное изменение
-2.53%
Месячное изменение
3.79%
6-месячное изменение
-1.37%
Годовое изменение
-3.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%