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EGGY: NestYield Dynamic Income ETF

33.35 USD 0.24 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EGGY汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点32.95和高点33.78进行交易。

关注NestYield Dynamic Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EGGY股票今天的价格是多少？

NestYield Dynamic Income ETF股票今天的定价为33.35。它在32.95 - 33.78范围内交易，昨天的收盘价为33.11，交易量达到134。EGGY的实时价格图表显示了这些更新。

NestYield Dynamic Income ETF股票是否支付股息？

NestYield Dynamic Income ETF目前的价值为33.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.02%和USD。实时查看图表以跟踪EGGY走势。

如何购买EGGY股票？

您可以以33.35的当前价格购买NestYield Dynamic Income ETF股票。订单通常设置在33.35或33.65附近，而134和-1.04%显示市场活动。立即关注EGGY的实时图表更新。

如何投资EGGY股票？

投资NestYield Dynamic Income ETF需要考虑年度范围29.15 - 45.95和当前价格33.35。许多人在以33.35或33.65下订单之前，会比较4.55%和。实时查看EGGY价格图表，了解每日变化。

NestYield Dynamic Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NestYield Dynamic Income ETF的最高价格是45.95。在29.15 - 45.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Dynamic Income ETF的绩效。

NestYield Dynamic Income ETF股票的最低价格是多少？

NestYield Dynamic Income ETF（EGGY）的最低价格为29.15。将其与当前的33.35和29.15 - 45.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EGGY股票是什么时候拆分的？

NestYield Dynamic Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.11和-3.02%中可见。

日范围
32.95 33.78
年范围
29.15 45.95
前一天收盘价
33.11
开盘价
33.70
卖价
33.35
买价
33.65
最低价
32.95
最高价
33.78
交易量
134
日变化
0.72%
月变化
4.55%
6个月变化
-0.65%
年变化
-3.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%