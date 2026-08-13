EGGY: NestYield Dynamic Income ETF
今日EGGY汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点32.95和高点33.78进行交易。
关注NestYield Dynamic Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EGGY股票今天的价格是多少？
NestYield Dynamic Income ETF股票今天的定价为33.35。它在32.95 - 33.78范围内交易，昨天的收盘价为33.11，交易量达到134。EGGY的实时价格图表显示了这些更新。
NestYield Dynamic Income ETF股票是否支付股息？
NestYield Dynamic Income ETF目前的价值为33.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.02%和USD。实时查看图表以跟踪EGGY走势。
如何购买EGGY股票？
您可以以33.35的当前价格购买NestYield Dynamic Income ETF股票。订单通常设置在33.35或33.65附近，而134和-1.04%显示市场活动。立即关注EGGY的实时图表更新。
如何投资EGGY股票？
投资NestYield Dynamic Income ETF需要考虑年度范围29.15 - 45.95和当前价格33.35。许多人在以33.35或33.65下订单之前，会比较4.55%和。实时查看EGGY价格图表，了解每日变化。
NestYield Dynamic Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NestYield Dynamic Income ETF的最高价格是45.95。在29.15 - 45.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Dynamic Income ETF的绩效。
NestYield Dynamic Income ETF股票的最低价格是多少？
NestYield Dynamic Income ETF（EGGY）的最低价格为29.15。将其与当前的33.35和29.15 - 45.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EGGY股票是什么时候拆分的？
NestYield Dynamic Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.11和-3.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.11
- 开盘价
- 33.70
- 卖价
- 33.35
- 买价
- 33.65
- 最低价
- 32.95
- 最高价
- 33.78
- 交易量
- 134
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- -0.65%
- 年变化
- -3.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%