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EGGQ: NestYield Visionary ETF

50.77 USD 1.04 (2.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EGGQ за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.77, а максимальная — 51.01.

Следите за динамикой NestYield Visionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EGGQ сегодня?

NestYield Visionary ETF (EGGQ) сегодня оценивается на уровне 50.77. Инструмент торгуется в пределах 50.77 - 51.01, вчерашнее закрытие составило 51.81, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Visionary ETF?

NestYield Visionary ETF в настоящее время оценивается в 50.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения EGGQ на графике в реальном времени.

Как купить акции EGGQ?

Вы можете купить акции NestYield Visionary ETF (EGGQ) по текущей цене 50.77. Ордера обычно размещаются около 50.77 или 51.07, тогда как 9 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EGGQ?

Инвестирование в NestYield Visionary ETF предполагает учет годового диапазона 39.86 - 67.35 и текущей цены 50.77. Многие сравнивают -2.80% и 13.40% перед размещением ордеров на 50.77 или 51.07. Изучайте ежедневные изменения цены EGGQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NestYield Visionary ETF?

Самая высокая цена NestYield Visionary ETF (EGGQ) за последний год составила 67.35. Акции заметно колебались в пределах 39.86 - 67.35, сравнение с 51.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Visionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NestYield Visionary ETF?

Самая низкая цена NestYield Visionary ETF (EGGQ) за год составила 39.86. Сравнение с текущими 50.77 и 39.86 - 67.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EGGQ?

В прошлом NestYield Visionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.81 и 12.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.77 51.01
Годовой диапазон
39.86 67.35
Предыдущее закрытие
51.81
Open
51.00
Bid
50.77
Ask
51.07
Low
50.77
High
51.01
Объем
9
Дневное изменение
-2.01%
Месячное изменение
-2.80%
6-месячное изменение
13.40%
Годовое изменение
12.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%