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EGGQ: NestYield Visionary ETF
Курс EGGQ за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.77, а максимальная — 51.01.
Следите за динамикой NestYield Visionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EGGQ сегодня?
NestYield Visionary ETF (EGGQ) сегодня оценивается на уровне 50.77. Инструмент торгуется в пределах 50.77 - 51.01, вчерашнее закрытие составило 51.81, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Visionary ETF?
NestYield Visionary ETF в настоящее время оценивается в 50.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения EGGQ на графике в реальном времени.
Как купить акции EGGQ?
Вы можете купить акции NestYield Visionary ETF (EGGQ) по текущей цене 50.77. Ордера обычно размещаются около 50.77 или 51.07, тогда как 9 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EGGQ?
Инвестирование в NestYield Visionary ETF предполагает учет годового диапазона 39.86 - 67.35 и текущей цены 50.77. Многие сравнивают -2.80% и 13.40% перед размещением ордеров на 50.77 или 51.07. Изучайте ежедневные изменения цены EGGQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NestYield Visionary ETF?
Самая высокая цена NestYield Visionary ETF (EGGQ) за последний год составила 67.35. Акции заметно колебались в пределах 39.86 - 67.35, сравнение с 51.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Visionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NestYield Visionary ETF?
Самая низкая цена NestYield Visionary ETF (EGGQ) за год составила 39.86. Сравнение с текущими 50.77 и 39.86 - 67.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EGGQ?
В прошлом NestYield Visionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.81 и 12.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.81
- Open
- 51.00
- Bid
- 50.77
- Ask
- 51.07
- Low
- 50.77
- High
- 51.01
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -2.01%
- Месячное изменение
- -2.80%
- 6-месячное изменение
- 13.40%
- Годовое изменение
- 12.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%