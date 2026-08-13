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EGGQ: NestYield Visionary ETF

50.73 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EGGQ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点50.46和高点51.96进行交易。

关注NestYield Visionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EGGQ股票今天的价格是多少？

NestYield Visionary ETF股票今天的定价为50.73。它在50.46 - 51.96范围内交易，昨天的收盘价为50.77，交易量达到13。EGGQ的实时价格图表显示了这些更新。

NestYield Visionary ETF股票是否支付股息？

NestYield Visionary ETF目前的价值为50.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.55%和USD。实时查看图表以跟踪EGGQ走势。

如何购买EGGQ股票？

您可以以50.73的当前价格购买NestYield Visionary ETF股票。订单通常设置在50.73或51.03附近，而13和-2.37%显示市场活动。立即关注EGGQ的实时图表更新。

如何投资EGGQ股票？

投资NestYield Visionary ETF需要考虑年度范围39.86 - 67.35和当前价格50.73。许多人在以50.73或51.03下订单之前，会比较-2.87%和。实时查看EGGQ价格图表，了解每日变化。

NestYield Visionary ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NestYield Visionary ETF的最高价格是67.35。在39.86 - 67.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Visionary ETF的绩效。

NestYield Visionary ETF股票的最低价格是多少？

NestYield Visionary ETF（EGGQ）的最低价格为39.86。将其与当前的50.73和39.86 - 67.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EGGQ股票是什么时候拆分的？

NestYield Visionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.77和12.55%中可见。

日范围
50.46 51.96
年范围
39.86 67.35
前一天收盘价
50.77
开盘价
51.96
卖价
50.73
买价
51.03
最低价
50.46
最高价
51.96
交易量
13
日变化
-0.08%
月变化
-2.87%
6个月变化
13.31%
年变化
12.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%