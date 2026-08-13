EGGQ: NestYield Visionary ETF
今日EGGQ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点50.46和高点51.96进行交易。
关注NestYield Visionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EGGQ股票今天的价格是多少？
NestYield Visionary ETF股票今天的定价为50.73。它在50.46 - 51.96范围内交易，昨天的收盘价为50.77，交易量达到13。EGGQ的实时价格图表显示了这些更新。
NestYield Visionary ETF股票是否支付股息？
NestYield Visionary ETF目前的价值为50.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.55%和USD。实时查看图表以跟踪EGGQ走势。
如何购买EGGQ股票？
您可以以50.73的当前价格购买NestYield Visionary ETF股票。订单通常设置在50.73或51.03附近，而13和-2.37%显示市场活动。立即关注EGGQ的实时图表更新。
如何投资EGGQ股票？
投资NestYield Visionary ETF需要考虑年度范围39.86 - 67.35和当前价格50.73。许多人在以50.73或51.03下订单之前，会比较-2.87%和。实时查看EGGQ价格图表，了解每日变化。
NestYield Visionary ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NestYield Visionary ETF的最高价格是67.35。在39.86 - 67.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Visionary ETF的绩效。
NestYield Visionary ETF股票的最低价格是多少？
NestYield Visionary ETF（EGGQ）的最低价格为39.86。将其与当前的50.73和39.86 - 67.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EGGQ股票是什么时候拆分的？
NestYield Visionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.77和12.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.77
- 开盘价
- 51.96
- 卖价
- 50.73
- 买价
- 51.03
- 最低价
- 50.46
- 最高价
- 51.96
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -2.87%
- 6个月变化
- 13.31%
- 年变化
- 12.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%