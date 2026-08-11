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EGG: ENIGMATIG LTD
Курс EGG за сегодня изменился на 4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.78.
Следите за динамикой ENIGMATIG LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EGG сегодня?
ENIGMATIG LTD (EGG) сегодня оценивается на уровне 3.73. Инструмент торгуется в пределах 3.55 - 3.78, вчерашнее закрытие составило 3.57, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ENIGMATIG LTD?
ENIGMATIG LTD в настоящее время оценивается в 3.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.67% и USD. Отслеживайте движения EGG на графике в реальном времени.
Как купить акции EGG?
Вы можете купить акции ENIGMATIG LTD (EGG) по текущей цене 3.73. Ордера обычно размещаются около 3.73 или 4.03, тогда как 17 и 2.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EGG?
Инвестирование в ENIGMATIG LTD предполагает учет годового диапазона 2.15 - 13.07 и текущей цены 3.73. Многие сравнивают 7.18% и -32.30% перед размещением ордеров на 3.73 или 4.03. Изучайте ежедневные изменения цены EGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ENIGMATIG LTD?
Самая высокая цена ENIGMATIG LTD (EGG) за последний год составила 13.07. Акции заметно колебались в пределах 2.15 - 13.07, сравнение с 3.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ENIGMATIG LTD на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ENIGMATIG LTD?
Самая низкая цена ENIGMATIG LTD (EGG) за год составила 2.15. Сравнение с текущими 3.73 и 2.15 - 13.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EGG?
В прошлом ENIGMATIG LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.57 и -36.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.57
- Open
- 3.63
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Low
- 3.55
- High
- 3.78
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 4.48%
- Месячное изменение
- 7.18%
- 6-месячное изменение
- -32.30%
- Годовое изменение
- -36.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%