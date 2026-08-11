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EGG: ENIGMATIG LTD

3.73 USD 0.16 (4.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EGG за сегодня изменился на 4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.78.

Следите за динамикой ENIGMATIG LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EGG сегодня?

ENIGMATIG LTD (EGG) сегодня оценивается на уровне 3.73. Инструмент торгуется в пределах 3.55 - 3.78, вчерашнее закрытие составило 3.57, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ENIGMATIG LTD?

ENIGMATIG LTD в настоящее время оценивается в 3.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.67% и USD. Отслеживайте движения EGG на графике в реальном времени.

Как купить акции EGG?

Вы можете купить акции ENIGMATIG LTD (EGG) по текущей цене 3.73. Ордера обычно размещаются около 3.73 или 4.03, тогда как 17 и 2.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EGG?

Инвестирование в ENIGMATIG LTD предполагает учет годового диапазона 2.15 - 13.07 и текущей цены 3.73. Многие сравнивают 7.18% и -32.30% перед размещением ордеров на 3.73 или 4.03. Изучайте ежедневные изменения цены EGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ENIGMATIG LTD?

Самая высокая цена ENIGMATIG LTD (EGG) за последний год составила 13.07. Акции заметно колебались в пределах 2.15 - 13.07, сравнение с 3.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ENIGMATIG LTD на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ENIGMATIG LTD?

Самая низкая цена ENIGMATIG LTD (EGG) за год составила 2.15. Сравнение с текущими 3.73 и 2.15 - 13.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EGG?

В прошлом ENIGMATIG LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.57 и -36.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.55 3.78
Годовой диапазон
2.15 13.07
Предыдущее закрытие
3.57
Open
3.63
Bid
3.73
Ask
4.03
Low
3.55
High
3.78
Объем
17
Дневное изменение
4.48%
Месячное изменение
7.18%
6-месячное изменение
-32.30%
Годовое изменение
-36.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%