Курс EGG за сегодня изменился на 4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.78.

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