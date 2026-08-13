EGG: ENIGMATIG LTD
今日EGG汇率已更改-9.92%。当日，交易品种以低点3.35和高点3.71进行交易。
关注ENIGMATIG LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EGG股票今天的价格是多少？
ENIGMATIG LTD股票今天的定价为3.36。它在3.35 - 3.71范围内交易，昨天的收盘价为3.73，交易量达到26。EGG的实时价格图表显示了这些更新。
ENIGMATIG LTD股票是否支付股息？
ENIGMATIG LTD目前的价值为3.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.95%和USD。实时查看图表以跟踪EGG走势。
如何购买EGG股票？
您可以以3.36的当前价格购买ENIGMATIG LTD股票。订单通常设置在3.36或3.66附近，而26和-7.44%显示市场活动。立即关注EGG的实时图表更新。
如何投资EGG股票？
投资ENIGMATIG LTD需要考虑年度范围2.15 - 13.07和当前价格3.36。许多人在以3.36或3.66下订单之前，会比较-3.45%和。实时查看EGG价格图表，了解每日变化。
ENIGMATIG LTD股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ENIGMATIG LTD的最高价格是13.07。在2.15 - 13.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ENIGMATIG LTD的绩效。
ENIGMATIG LTD股票的最低价格是多少？
ENIGMATIG LTD（EGG）的最低价格为2.15。将其与当前的3.36和2.15 - 13.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EGG股票是什么时候拆分的？
ENIGMATIG LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.73和-42.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.73
- 开盘价
- 3.63
- 卖价
- 3.36
- 买价
- 3.66
- 最低价
- 3.35
- 最高价
- 3.71
- 交易量
- 26
- 日变化
- -9.92%
- 月变化
- -3.45%
- 6个月变化
- -39.02%
- 年变化
- -42.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%