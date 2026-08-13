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EGG: ENIGMATIG LTD

3.36 USD 0.37 (9.92%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EGG汇率已更改-9.92%。当日，交易品种以低点3.35和高点3.71进行交易。

关注ENIGMATIG LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EGG股票今天的价格是多少？

ENIGMATIG LTD股票今天的定价为3.36。它在3.35 - 3.71范围内交易，昨天的收盘价为3.73，交易量达到26。EGG的实时价格图表显示了这些更新。

ENIGMATIG LTD股票是否支付股息？

ENIGMATIG LTD目前的价值为3.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.95%和USD。实时查看图表以跟踪EGG走势。

如何购买EGG股票？

您可以以3.36的当前价格购买ENIGMATIG LTD股票。订单通常设置在3.36或3.66附近，而26和-7.44%显示市场活动。立即关注EGG的实时图表更新。

如何投资EGG股票？

投资ENIGMATIG LTD需要考虑年度范围2.15 - 13.07和当前价格3.36。许多人在以3.36或3.66下订单之前，会比较-3.45%和。实时查看EGG价格图表，了解每日变化。

ENIGMATIG LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ENIGMATIG LTD的最高价格是13.07。在2.15 - 13.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ENIGMATIG LTD的绩效。

ENIGMATIG LTD股票的最低价格是多少？

ENIGMATIG LTD（EGG）的最低价格为2.15。将其与当前的3.36和2.15 - 13.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EGG股票是什么时候拆分的？

ENIGMATIG LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.73和-42.95%中可见。

日范围
3.35 3.71
年范围
2.15 13.07
前一天收盘价
3.73
开盘价
3.63
卖价
3.36
买价
3.66
最低价
3.35
最高价
3.71
交易量
26
日变化
-9.92%
月变化
-3.45%
6个月变化
-39.02%
年变化
-42.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%