EGG股票今天的价格是多少？ ENIGMATIG LTD股票今天的定价为3.36。它在3.35 - 3.71范围内交易，昨天的收盘价为3.73，交易量达到26。EGG的实时价格图表显示了这些更新。

ENIGMATIG LTD股票是否支付股息？ ENIGMATIG LTD目前的价值为3.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.95%和USD。实时查看图表以跟踪EGG走势。

如何购买EGG股票？ 您可以以3.36的当前价格购买ENIGMATIG LTD股票。订单通常设置在3.36或3.66附近，而26和-7.44%显示市场活动。立即关注EGG的实时图表更新。

如何投资EGG股票？ 投资ENIGMATIG LTD需要考虑年度范围2.15 - 13.07和当前价格3.36。许多人在以3.36或3.66下订单之前，会比较-3.45%和。实时查看EGG价格图表，了解每日变化。

ENIGMATIG LTD股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ENIGMATIG LTD的最高价格是13.07。在2.15 - 13.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ENIGMATIG LTD的绩效。

ENIGMATIG LTD股票的最低价格是多少？ ENIGMATIG LTD（EGG）的最低价格为2.15。将其与当前的3.36和2.15 - 13.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。