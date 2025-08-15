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EFZ: ProShares Short MSCI EAFE
Курс EFZ за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.09.
Следите за динамикой ProShares Short MSCI EAFE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFZ сегодня?
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) сегодня оценивается на уровне 22.05. Инструмент торгуется в пределах 21.94 - 22.09, вчерашнее закрытие составило 22.31, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MSCI EAFE?
ProShares Short MSCI EAFE в настоящее время оценивается в 22.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.67% и USD. Отслеживайте движения EFZ на графике в реальном времени.
Как купить акции EFZ?
Вы можете купить акции ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) по текущей цене 22.05. Ордера обычно размещаются около 22.05 или 22.35, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFZ?
Инвестирование в ProShares Short MSCI EAFE предполагает учет годового диапазона 11.53 - 24.08 и текущей цены 22.05. Многие сравнивают -2.39% и 84.98% перед размещением ордеров на 22.05 или 22.35. Изучайте ежедневные изменения цены EFZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MSCI EAFE?
Самая высокая цена ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) за последний год составила 24.08. Акции заметно колебались в пределах 11.53 - 24.08, сравнение с 22.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MSCI EAFE на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MSCI EAFE?
Самая низкая цена ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) за год составила 11.53. Сравнение с текущими 22.05 и 11.53 - 24.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFZ?
В прошлом ProShares Short MSCI EAFE проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.31 и 59.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.31
- Open
- 22.09
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Low
- 21.94
- High
- 22.09
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- -2.39%
- 6-месячное изменение
- 84.98%
- Годовое изменение
- 59.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%