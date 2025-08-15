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EFZ: ProShares Short MSCI EAFE

22.05 USD 0.26 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EFZ за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.09.

Следите за динамикой ProShares Short MSCI EAFE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFZ сегодня?

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) сегодня оценивается на уровне 22.05. Инструмент торгуется в пределах 21.94 - 22.09, вчерашнее закрытие составило 22.31, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MSCI EAFE?

ProShares Short MSCI EAFE в настоящее время оценивается в 22.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.67% и USD. Отслеживайте движения EFZ на графике в реальном времени.

Как купить акции EFZ?

Вы можете купить акции ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) по текущей цене 22.05. Ордера обычно размещаются около 22.05 или 22.35, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFZ?

Инвестирование в ProShares Short MSCI EAFE предполагает учет годового диапазона 11.53 - 24.08 и текущей цены 22.05. Многие сравнивают -2.39% и 84.98% перед размещением ордеров на 22.05 или 22.35. Изучайте ежедневные изменения цены EFZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MSCI EAFE?

Самая высокая цена ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) за последний год составила 24.08. Акции заметно колебались в пределах 11.53 - 24.08, сравнение с 22.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MSCI EAFE на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MSCI EAFE?

Самая низкая цена ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) за год составила 11.53. Сравнение с текущими 22.05 и 11.53 - 24.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFZ?

В прошлом ProShares Short MSCI EAFE проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.31 и 59.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.94 22.09
Годовой диапазон
11.53 24.08
Предыдущее закрытие
22.31
Open
22.09
Bid
22.05
Ask
22.35
Low
21.94
High
22.09
Объем
7
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
-2.39%
6-месячное изменение
84.98%
Годовое изменение
59.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%