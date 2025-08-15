Курс EFZ за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.09.

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