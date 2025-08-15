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EFZ: ProShares Short MSCI EAFE

22.11 USD 0.06 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFZ汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点22.11和高点22.11进行交易。

关注ProShares Short MSCI EAFE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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EFZ新闻

常见问题解答

EFZ股票今天的价格是多少？

ProShares Short MSCI EAFE股票今天的定价为22.11。它在22.11 - 22.11范围内交易，昨天的收盘价为22.05，交易量达到1。EFZ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short MSCI EAFE股票是否支付股息？

ProShares Short MSCI EAFE目前的价值为22.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.10%和USD。实时查看图表以跟踪EFZ走势。

如何购买EFZ股票？

您可以以22.11的当前价格购买ProShares Short MSCI EAFE股票。订单通常设置在22.11或22.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EFZ的实时图表更新。

如何投资EFZ股票？

投资ProShares Short MSCI EAFE需要考虑年度范围11.53 - 24.08和当前价格22.11。许多人在以22.11或22.41下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看EFZ价格图表，了解每日变化。

ProShares Short MSCI EAFE股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short MSCI EAFE的最高价格是24.08。在11.53 - 24.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short MSCI EAFE的绩效。

ProShares Short MSCI EAFE股票的最低价格是多少？

ProShares Short MSCI EAFE（EFZ）的最低价格为11.53。将其与当前的22.11和11.53 - 24.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFZ股票是什么时候拆分的？

ProShares Short MSCI EAFE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.05和60.10%中可见。

日范围
22.11 22.11
年范围
11.53 24.08
前一天收盘价
22.05
开盘价
22.11
卖价
22.11
买价
22.41
最低价
22.11
最高价
22.11
交易量
1
日变化
0.27%
月变化
-2.12%
6个月变化
85.49%
年变化
60.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%