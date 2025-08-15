EFZ: ProShares Short MSCI EAFE
今日EFZ汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点22.11和高点22.11进行交易。
关注ProShares Short MSCI EAFE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EFZ股票今天的价格是多少？
ProShares Short MSCI EAFE股票今天的定价为22.11。它在22.11 - 22.11范围内交易，昨天的收盘价为22.05，交易量达到1。EFZ的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Short MSCI EAFE股票是否支付股息？
ProShares Short MSCI EAFE目前的价值为22.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.10%和USD。实时查看图表以跟踪EFZ走势。
如何购买EFZ股票？
您可以以22.11的当前价格购买ProShares Short MSCI EAFE股票。订单通常设置在22.11或22.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EFZ的实时图表更新。
如何投资EFZ股票？
投资ProShares Short MSCI EAFE需要考虑年度范围11.53 - 24.08和当前价格22.11。许多人在以22.11或22.41下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看EFZ价格图表，了解每日变化。
ProShares Short MSCI EAFE股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Short MSCI EAFE的最高价格是24.08。在11.53 - 24.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short MSCI EAFE的绩效。
ProShares Short MSCI EAFE股票的最低价格是多少？
ProShares Short MSCI EAFE（EFZ）的最低价格为11.53。将其与当前的22.11和11.53 - 24.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFZ股票是什么时候拆分的？
ProShares Short MSCI EAFE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.05和60.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.05
- 开盘价
- 22.11
- 卖价
- 22.11
- 买价
- 22.41
- 最低价
- 22.11
- 最高价
- 22.11
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -2.12%
- 6个月变化
- 85.49%
- 年变化
- 60.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%