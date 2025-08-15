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EFU: ProShares UltraShort MSCI EAFE

6.73 USD 0.02 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EFU за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.73, а максимальная — 6.73.

Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI EAFE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFU сегодня?

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) сегодня оценивается на уровне 6.73. Инструмент торгуется в пределах 6.73 - 6.73, вчерашнее закрытие составило 6.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI EAFE?

ProShares UltraShort MSCI EAFE в настоящее время оценивается в 6.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.68% и USD. Отслеживайте движения EFU на графике в реальном времени.

Как купить акции EFU?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) по текущей цене 6.73. Ордера обычно размещаются около 6.73 или 7.03, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFU?

Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI EAFE предполагает учет годового диапазона 6.69 - 9.53 и текущей цены 6.73. Многие сравнивают -4.54% и -14.81% перед размещением ордеров на 6.73 или 7.03. Изучайте ежедневные изменения цены EFU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI EAFE?

Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) за последний год составила 9.53. Акции заметно колебались в пределах 6.69 - 9.53, сравнение с 6.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI EAFE на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI EAFE?

Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) за год составила 6.69. Сравнение с текущими 6.73 и 6.69 - 9.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFU?

В прошлом ProShares UltraShort MSCI EAFE проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.71 и -11.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.73 6.73
Годовой диапазон
6.69 9.53
Предыдущее закрытие
6.71
Open
6.73
Bid
6.73
Ask
7.03
Low
6.73
High
6.73
Объем
2
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-4.54%
6-месячное изменение
-14.81%
Годовое изменение
-11.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%