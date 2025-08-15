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EFU: ProShares UltraShort MSCI EAFE
Курс EFU за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.73, а максимальная — 6.73.
Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI EAFE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFU сегодня?
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) сегодня оценивается на уровне 6.73. Инструмент торгуется в пределах 6.73 - 6.73, вчерашнее закрытие составило 6.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI EAFE?
ProShares UltraShort MSCI EAFE в настоящее время оценивается в 6.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.68% и USD. Отслеживайте движения EFU на графике в реальном времени.
Как купить акции EFU?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) по текущей цене 6.73. Ордера обычно размещаются около 6.73 или 7.03, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFU?
Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI EAFE предполагает учет годового диапазона 6.69 - 9.53 и текущей цены 6.73. Многие сравнивают -4.54% и -14.81% перед размещением ордеров на 6.73 или 7.03. Изучайте ежедневные изменения цены EFU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI EAFE?
Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) за последний год составила 9.53. Акции заметно колебались в пределах 6.69 - 9.53, сравнение с 6.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI EAFE на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI EAFE?
Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) за год составила 6.69. Сравнение с текущими 6.73 и 6.69 - 9.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFU?
В прошлом ProShares UltraShort MSCI EAFE проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.71 и -11.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.71
- Open
- 6.73
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Low
- 6.73
- High
- 6.73
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -4.54%
- 6-месячное изменение
- -14.81%
- Годовое изменение
- -11.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%