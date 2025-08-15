EFU股票今天的价格是多少？ ProShares UltraShort MSCI EAFE股票今天的定价为6.74。它在6.70 - 6.75范围内交易，昨天的收盘价为6.73，交易量达到17。EFU的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票是否支付股息？ ProShares UltraShort MSCI EAFE目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.55%和USD。实时查看图表以跟踪EFU走势。

如何购买EFU股票？ 您可以以6.74的当前价格购买ProShares UltraShort MSCI EAFE股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而17和0.60%显示市场活动。立即关注EFU的实时图表更新。

如何投资EFU股票？ 投资ProShares UltraShort MSCI EAFE需要考虑年度范围6.69 - 9.53和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较-4.40%和。实时查看EFU价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares UltraShort MSCI EAFE的最高价格是9.53。在6.69 - 9.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MSCI EAFE的绩效。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最低价格是多少？ ProShares UltraShort MSCI EAFE（EFU）的最低价格为6.69。将其与当前的6.74和6.69 - 9.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。