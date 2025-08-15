EFU: ProShares UltraShort MSCI EAFE
今日EFU汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.70和高点6.75进行交易。
关注ProShares UltraShort MSCI EAFE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EFU股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort MSCI EAFE股票今天的定价为6.74。它在6.70 - 6.75范围内交易，昨天的收盘价为6.73，交易量达到17。EFU的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort MSCI EAFE股票是否支付股息？
ProShares UltraShort MSCI EAFE目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.55%和USD。实时查看图表以跟踪EFU走势。
如何购买EFU股票？
您可以以6.74的当前价格购买ProShares UltraShort MSCI EAFE股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而17和0.60%显示市场活动。立即关注EFU的实时图表更新。
如何投资EFU股票？
投资ProShares UltraShort MSCI EAFE需要考虑年度范围6.69 - 9.53和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较-4.40%和。实时查看EFU价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort MSCI EAFE的最高价格是9.53。在6.69 - 9.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MSCI EAFE的绩效。
ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort MSCI EAFE（EFU）的最低价格为6.69。将其与当前的6.74和6.69 - 9.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFU股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort MSCI EAFE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.73和-11.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.73
- 开盘价
- 6.70
- 卖价
- 6.74
- 买价
- 7.04
- 最低价
- 6.70
- 最高价
- 6.75
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -4.40%
- 6个月变化
- -14.68%
- 年变化
- -11.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%