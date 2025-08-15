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EFU: ProShares UltraShort MSCI EAFE

6.74 USD 0.01 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFU汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.70和高点6.75进行交易。

关注ProShares UltraShort MSCI EAFE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFU新闻

常见问题解答

EFU股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票今天的定价为6.74。它在6.70 - 6.75范围内交易，昨天的收盘价为6.73，交易量达到17。EFU的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票是否支付股息？

ProShares UltraShort MSCI EAFE目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.55%和USD。实时查看图表以跟踪EFU走势。

如何购买EFU股票？

您可以以6.74的当前价格购买ProShares UltraShort MSCI EAFE股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而17和0.60%显示市场活动。立即关注EFU的实时图表更新。

如何投资EFU股票？

投资ProShares UltraShort MSCI EAFE需要考虑年度范围6.69 - 9.53和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较-4.40%和。实时查看EFU价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort MSCI EAFE的最高价格是9.53。在6.69 - 9.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MSCI EAFE的绩效。

ProShares UltraShort MSCI EAFE股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI EAFE（EFU）的最低价格为6.69。将其与当前的6.74和6.69 - 9.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFU股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort MSCI EAFE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.73和-11.55%中可见。

日范围
6.70 6.75
年范围
6.69 9.53
前一天收盘价
6.73
开盘价
6.70
卖价
6.74
买价
7.04
最低价
6.70
最高价
6.75
交易量
17
日变化
0.15%
月变化
-4.40%
6个月变化
-14.68%
年变化
-11.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%