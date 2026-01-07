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EFG: iShares MSCI EAFE Growth ETF
Курс EFG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.90, а максимальная — 126.40.
Следите за динамикой iShares MSCI EAFE Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFG сегодня?
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) сегодня оценивается на уровне 125.91. Инструмент торгуется в пределах 125.90 - 126.40, вчерашнее закрытие составило 126.20, а торговый объем достиг 1554. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE Growth ETF?
iShares MSCI EAFE Growth ETF в настоящее время оценивается в 125.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.51% и USD. Отслеживайте движения EFG на графике в реальном времени.
Как купить акции EFG?
Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) по текущей цене 125.91. Ордера обычно размещаются около 125.91 или 126.21, тогда как 1554 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFG?
Инвестирование в iShares MSCI EAFE Growth ETF предполагает учет годового диапазона 107.17 - 126.50 и текущей цены 125.91. Многие сравнивают 3.68% и 5.25% перед размещением ордеров на 125.91 или 126.21. Изучайте ежедневные изменения цены EFG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE Growth ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) за последний год составила 126.50. Акции заметно колебались в пределах 107.17 - 126.50, сравнение с 126.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE Growth ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) за год составила 107.17. Сравнение с текущими 125.91 и 107.17 - 126.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFG?
В прошлом iShares MSCI EAFE Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 126.20 и 15.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 126.20
- Open
- 126.39
- Bid
- 125.91
- Ask
- 126.21
- Low
- 125.90
- High
- 126.40
- Объем
- 1.554 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 5.25%
- Годовое изменение
- 15.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%