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EFG: iShares MSCI EAFE Growth ETF

125.91 USD 0.29 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EFG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.90, а максимальная — 126.40.

Следите за динамикой iShares MSCI EAFE Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFG сегодня?

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) сегодня оценивается на уровне 125.91. Инструмент торгуется в пределах 125.90 - 126.40, вчерашнее закрытие составило 126.20, а торговый объем достиг 1554. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE Growth ETF?

iShares MSCI EAFE Growth ETF в настоящее время оценивается в 125.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.51% и USD. Отслеживайте движения EFG на графике в реальном времени.

Как купить акции EFG?

Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) по текущей цене 125.91. Ордера обычно размещаются около 125.91 или 126.21, тогда как 1554 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFG?

Инвестирование в iShares MSCI EAFE Growth ETF предполагает учет годового диапазона 107.17 - 126.50 и текущей цены 125.91. Многие сравнивают 3.68% и 5.25% перед размещением ордеров на 125.91 или 126.21. Изучайте ежедневные изменения цены EFG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE Growth ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) за последний год составила 126.50. Акции заметно колебались в пределах 107.17 - 126.50, сравнение с 126.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE Growth ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) за год составила 107.17. Сравнение с текущими 125.91 и 107.17 - 126.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFG?

В прошлом iShares MSCI EAFE Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 126.20 и 15.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
125.90 126.40
Годовой диапазон
107.17 126.50
Предыдущее закрытие
126.20
Open
126.39
Bid
125.91
Ask
126.21
Low
125.90
High
126.40
Объем
1.554 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
5.25%
Годовое изменение
15.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%