EFG: iShares MSCI欧澳远东成长 ETF
今日EFG汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点125.91和高点126.89进行交易。
关注iShares MSCI欧澳远东成长 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
EFG股票今天的价格是多少？
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票今天的定价为126.26。它在125.91 - 126.89范围内交易，昨天的收盘价为125.91，交易量达到1502。EFG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF目前的价值为126.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.83%和USD。实时查看图表以跟踪EFG走势。
如何购买EFG股票？
您可以以126.26的当前价格购买iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票。订单通常设置在126.26或126.56附近，而1502和-0.24%显示市场活动。立即关注EFG的实时图表更新。
如何投资EFG股票？
投资iShares MSCI欧澳远东成长 ETF需要考虑年度范围107.17 - 126.89和当前价格126.26。许多人在以126.26或126.56下订单之前，会比较3.97%和。实时查看EFG价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI欧澳远东成长 ETF的最高价格是126.89。在107.17 - 126.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI欧澳远东成长 ETF的绩效。
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF（EFG）的最低价格为107.17。将其与当前的126.26和107.17 - 126.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFG股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI欧澳远东成长 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、125.91和15.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 125.91
- 开盘价
- 126.57
- 卖价
- 126.26
- 买价
- 126.56
- 最低价
- 125.91
- 最高价
- 126.89
- 交易量
- 1.502 K
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- 5.54%
- 年变化
- 15.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%