报价部分
货币 / EFG
回到股票

EFG: iShares MSCI欧澳远东成长 ETF

126.26 USD 0.35 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFG汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点125.91和高点126.89进行交易。

关注iShares MSCI欧澳远东成长 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFG新闻

常见问题解答

EFG股票今天的价格是多少？

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票今天的定价为126.26。它在125.91 - 126.89范围内交易，昨天的收盘价为125.91，交易量达到1502。EFG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF目前的价值为126.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.83%和USD。实时查看图表以跟踪EFG走势。

如何购买EFG股票？

您可以以126.26的当前价格购买iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票。订单通常设置在126.26或126.56附近，而1502和-0.24%显示市场活动。立即关注EFG的实时图表更新。

如何投资EFG股票？

投资iShares MSCI欧澳远东成长 ETF需要考虑年度范围107.17 - 126.89和当前价格126.26。许多人在以126.26或126.56下订单之前，会比较3.97%和。实时查看EFG价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI欧澳远东成长 ETF的最高价格是126.89。在107.17 - 126.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI欧澳远东成长 ETF的绩效。

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF（EFG）的最低价格为107.17。将其与当前的126.26和107.17 - 126.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFG股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI欧澳远东成长 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、125.91和15.83%中可见。

日范围
125.91 126.89
年范围
107.17 126.89
前一天收盘价
125.91
开盘价
126.57
卖价
126.26
买价
126.56
最低价
125.91
最高价
126.89
交易量
1.502 K
日变化
0.28%
月变化
3.97%
6个月变化
5.54%
年变化
15.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%