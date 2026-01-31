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EFAX: SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Курс EFAX за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.03, а максимальная — 56.19.
Следите за динамикой SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFAX сегодня?
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) сегодня оценивается на уровне 56.07. Инструмент торгуется в пределах 56.03 - 56.19, вчерашнее закрытие составило 56.38, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF в настоящее время оценивается в 56.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.19% и USD. Отслеживайте движения EFAX на графике в реальном времени.
Как купить акции EFAX?
Вы можете купить акции SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) по текущей цене 56.07. Ордера обычно размещаются около 56.07 или 56.37, тогда как 28 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFAX?
Инвестирование в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF предполагает учет годового диапазона 47.86 - 56.38 и текущей цены 56.07. Многие сравнивают 2.52% и 5.10% перед размещением ордеров на 56.07 или 56.37. Изучайте ежедневные изменения цены EFAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Самая высокая цена SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) за последний год составила 56.38. Акции заметно колебались в пределах 47.86 - 56.38, сравнение с 56.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Самая низкая цена SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) за год составила 47.86. Сравнение с текущими 56.07 и 47.86 - 56.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFAX?
В прошлом SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.38 и 4.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.38
- Open
- 56.06
- Bid
- 56.07
- Ask
- 56.37
- Low
- 56.03
- High
- 56.19
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 5.10%
- Годовое изменение
- 4.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%