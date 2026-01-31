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EFAX: SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF

55.99 USD 0.08 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFAX汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点55.98和高点56.34进行交易。

关注SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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EFAX新闻

常见问题解答

EFAX股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF股票今天的定价为55.99。它在55.98 - 56.34范围内交易，昨天的收盘价为56.07，交易量达到16。EFAX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF目前的价值为55.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.04%和USD。实时查看图表以跟踪EFAX走势。

如何购买EFAX股票？

您可以以55.99的当前价格购买SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF股票。订单通常设置在55.99或56.29附近，而16和-0.62%显示市场活动。立即关注EFAX的实时图表更新。

如何投资EFAX股票？

投资SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF需要考虑年度范围47.86 - 56.38和当前价格55.99。许多人在以55.99或56.29下订单之前，会比较2.38%和。实时查看EFAX价格图表，了解每日变化。

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF的最高价格是56.38。在47.86 - 56.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF的绩效。

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF股票的最低价格是多少？

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF（EFAX）的最低价格为47.86。将其与当前的55.99和47.86 - 56.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFAX股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.07和4.04%中可见。

日范围
55.98 56.34
年范围
47.86 56.38
前一天收盘价
56.07
开盘价
56.34
卖价
55.99
买价
56.29
最低价
55.98
最高价
56.34
交易量
16
日变化
-0.14%
月变化
2.38%
6个月变化
4.95%
年变化
4.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%