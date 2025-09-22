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EFAS: Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF

22.94 USD 0.07 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EFAS за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.01.

Следите за динамикой Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFAS сегодня?

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 22.90 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.01, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFAS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.13% и USD. Отслеживайте движения EFAS на графике в реальном времени.

Как купить акции EFAS?

Вы можете купить акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 77 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFAS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFAS?

Инвестирование в Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 18.27 - 23.12 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 0.17% и 7.25% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены EFAS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) за последний год составила 23.12. Акции заметно колебались в пределах 18.27 - 23.12, сравнение с 23.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) за год составила 18.27. Сравнение с текущими 22.94 и 18.27 - 23.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFAS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFAS?

В прошлом Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.01 и 23.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.90 23.01
Годовой диапазон
18.27 23.12
Предыдущее закрытие
23.01
Open
23.00
Bid
22.94
Ask
23.24
Low
22.90
High
23.01
Объем
77
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
7.25%
Годовое изменение
23.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%