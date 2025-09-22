- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EFAS: Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
Курс EFAS за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.01.
Следите за динамикой Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EFAS
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- A Different Supply-Side Shock
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- The Shift To Outcome-Driven ETFs
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
- LVHI: Understanding The Franklin International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI)
- New Year, New Records: Equities Rise As Growth Outlook Improves
- Global Markets In 2026: How Venezuela Could Shift The Outlook
- Yet Another Year Of Economic Resilience
- Top-Performing International ETFs of 2025
- Equities: Stay Invested, Stay Diversified
- International Growth Outlook: Necessity Sparks Opportunity
- U.S. Equities Lag International in 2025: 5 Top ETF Performers
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFAS сегодня?
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 22.90 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.01, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFAS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.13% и USD. Отслеживайте движения EFAS на графике в реальном времени.
Как купить акции EFAS?
Вы можете купить акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 77 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFAS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFAS?
Инвестирование в Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 18.27 - 23.12 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 0.17% и 7.25% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены EFAS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) за последний год составила 23.12. Акции заметно колебались в пределах 18.27 - 23.12, сравнение с 23.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) за год составила 18.27. Сравнение с текущими 22.94 и 18.27 - 23.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFAS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFAS?
В прошлом Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.01 и 23.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.01
- Open
- 23.00
- Bid
- 22.94
- Ask
- 23.24
- Low
- 22.90
- High
- 23.01
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 7.25%
- Годовое изменение
- 23.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%