EFAS: Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
今日EFAS汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点22.83和高点22.92进行交易。
关注Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EFAS股票今天的价格是多少？
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票今天的定价为22.89。它在22.83 - 22.92范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到27。EFAS的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票是否支付股息？
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF目前的价值为22.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.87%和USD。实时查看图表以跟踪EFAS走势。
如何购买EFAS股票？
您可以以22.89的当前价格购买Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票。订单通常设置在22.89或23.19附近，而27和-0.09%显示市场活动。立即关注EFAS的实时图表更新。
如何投资EFAS股票？
投资Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF需要考虑年度范围18.27 - 23.12和当前价格22.89。许多人在以22.89或23.19下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看EFAS价格图表，了解每日变化。
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF的最高价格是23.12。在18.27 - 23.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF的绩效。
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票的最低价格是多少？
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF（EFAS）的最低价格为18.27。将其与当前的22.89和18.27 - 23.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFAS股票是什么时候拆分的？
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和22.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.94
- 开盘价
- 22.91
- 卖价
- 22.89
- 买价
- 23.19
- 最低价
- 22.83
- 最高价
- 22.92
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -0.04%
- 6个月变化
- 7.01%
- 年变化
- 22.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%