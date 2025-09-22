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EFAS: Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF

22.89 USD 0.05 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFAS汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点22.83和高点22.92进行交易。

关注Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFAS新闻

常见问题解答

EFAS股票今天的价格是多少？

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票今天的定价为22.89。它在22.83 - 22.92范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到27。EFAS的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票是否支付股息？

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF目前的价值为22.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.87%和USD。实时查看图表以跟踪EFAS走势。

如何购买EFAS股票？

您可以以22.89的当前价格购买Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票。订单通常设置在22.89或23.19附近，而27和-0.09%显示市场活动。立即关注EFAS的实时图表更新。

如何投资EFAS股票？

投资Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF需要考虑年度范围18.27 - 23.12和当前价格22.89。许多人在以22.89或23.19下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看EFAS价格图表，了解每日变化。

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF的最高价格是23.12。在18.27 - 23.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF的绩效。

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF股票的最低价格是多少？

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF（EFAS）的最低价格为18.27。将其与当前的22.89和18.27 - 23.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFAS股票是什么时候拆分的？

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和22.87%中可见。

日范围
22.83 22.92
年范围
18.27 23.12
前一天收盘价
22.94
开盘价
22.91
卖价
22.89
买价
23.19
最低价
22.83
最高价
22.92
交易量
27
日变化
-0.22%
月变化
-0.04%
6个月变化
7.01%
年变化
22.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%