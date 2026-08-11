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EFAA: Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Курс EFAA за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.00, а максимальная — 57.13.
Следите за динамикой Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFAA сегодня?
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) сегодня оценивается на уровне 57.01. Инструмент торгуется в пределах 57.00 - 57.13, вчерашнее закрытие составило 57.25, а торговый объем достиг 143. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF?
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF в настоящее время оценивается в 57.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.33% и USD. Отслеживайте движения EFAA на графике в реальном времени.
Как купить акции EFAA?
Вы можете купить акции Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) по текущей цене 57.01. Ордера обычно размещаются около 57.01 или 57.31, тогда как 143 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFAA?
Инвестирование в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 51.11 - 57.35 и текущей цены 57.01. Многие сравнивают 1.50% и 2.23% перед размещением ордеров на 57.01 или 57.31. Изучайте ежедневные изменения цены EFAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF?
Самая высокая цена Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) за последний год составила 57.35. Акции заметно колебались в пределах 51.11 - 57.35, сравнение с 57.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF?
Самая низкая цена Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) за год составила 51.11. Сравнение с текущими 57.01 и 51.11 - 57.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFAA?
В прошлом Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.25 и 1.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.25
- Open
- 57.06
- Bid
- 57.01
- Ask
- 57.31
- Low
- 57.00
- High
- 57.13
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- 1.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%