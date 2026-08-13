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EFAA: Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

57.10 USD 0.09 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EFAA汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点57.00和高点57.26进行交易。

关注Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EFAA股票今天的价格是多少？

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF股票今天的定价为57.10。它在57.00 - 57.26范围内交易，昨天的收盘价为57.01，交易量达到103。EFAA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF股票是否支付股息？

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF目前的价值为57.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪EFAA走势。

如何购买EFAA股票？

您可以以57.10的当前价格购买Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF股票。订单通常设置在57.10或57.40附近，而103和-0.14%显示市场活动。立即关注EFAA的实时图表更新。

如何投资EFAA股票？

投资Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF需要考虑年度范围51.11 - 57.35和当前价格57.10。许多人在以57.10或57.40下订单之前，会比较1.66%和。实时查看EFAA价格图表，了解每日变化。

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF的最高价格是57.35。在51.11 - 57.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF的绩效。

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF（EFAA）的最低价格为51.11。将其与当前的57.10和51.11 - 57.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFAA股票是什么时候拆分的？

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.01和1.49%中可见。

日范围
57.00 57.26
年范围
51.11 57.35
前一天收盘价
57.01
开盘价
57.18
卖价
57.10
买价
57.40
最低价
57.00
最高价
57.26
交易量
103
日变化
0.16%
月变化
1.66%
6个月变化
2.39%
年变化
1.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%