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EEMX: SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF
Курс EEMX за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.49, а максимальная — 51.72.
Следите за динамикой SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EEMX сегодня?
SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF (EEMX) сегодня оценивается на уровне 51.49. Инструмент торгуется в пределах 51.49 - 51.72, вчерашнее закрытие составило 51.90, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF?
SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF в настоящее время оценивается в 51.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.79% и USD. Отслеживайте движения EEMX на графике в реальном времени.
Как купить акции EEMX?
Вы можете купить акции SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF (EEMX) по текущей цене 51.49. Ордера обычно размещаются около 51.49 или 51.79, тогда как 8 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EEMX?
Инвестирование в SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF предполагает учет годового диапазона 42.67 - 56.37 и текущей цены 51.49. Многие сравнивают 1.88% и 7.95% перед размещением ордеров на 51.49 или 51.79. Изучайте ежедневные изменения цены EEMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF?
Самая высокая цена SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF (EEMX) за последний год составила 56.37. Акции заметно колебались в пределах 42.67 - 56.37, сравнение с 51.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF?
Самая низкая цена SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF (EEMX) за год составила 42.67. Сравнение с текущими 51.49 и 42.67 - 56.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EEMX?
В прошлом SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.90 и 8.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.90
- Open
- 51.60
- Bid
- 51.49
- Ask
- 51.79
- Low
- 51.49
- High
- 51.72
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 7.95%
- Годовое изменение
- 8.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%