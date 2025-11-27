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EEMX: SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF

51.66 USD 0.17 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EEMX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点51.63和高点51.76进行交易。

关注SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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EEMX新闻

常见问题解答

EEMX股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF股票今天的定价为51.66。它在51.63 - 51.76范围内交易，昨天的收盘价为51.49，交易量达到4。EEMX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF目前的价值为51.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.15%和USD。实时查看图表以跟踪EEMX走势。

如何购买EEMX股票？

您可以以51.66的当前价格购买SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF股票。订单通常设置在51.66或51.96附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注EEMX的实时图表更新。

如何投资EEMX股票？

投资SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF需要考虑年度范围42.67 - 56.37和当前价格51.66。许多人在以51.66或51.96下订单之前，会比较2.22%和。实时查看EEMX价格图表，了解每日变化。

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF的最高价格是56.37。在42.67 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF的绩效。

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF股票的最低价格是多少？

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF（EEMX）的最低价格为42.67。将其与当前的51.66和42.67 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EEMX股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.49和9.15%中可见。

日范围
51.63 51.76
年范围
42.67 56.37
前一天收盘价
51.49
开盘价
51.68
卖价
51.66
买价
51.96
最低价
51.63
最高价
51.76
交易量
4
日变化
0.33%
月变化
2.22%
6个月变化
8.30%
年变化
9.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%