Курс EEMS за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.77, а максимальная — 75.34.

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