EEMS: iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF
今日EEMS汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点74.89和高点75.41进行交易。
关注iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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EEMS新闻
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常见问题解答
EEMS股票今天的价格是多少？
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票今天的定价为75.02。它在74.89 - 75.41范围内交易，昨天的收盘价为74.83，交易量达到28。EEMS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票是否支付股息？
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF目前的价值为75.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.08%和USD。实时查看图表以跟踪EEMS走势。
如何购买EEMS股票？
您可以以75.02的当前价格购买iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票。订单通常设置在75.02或75.32附近，而28和-0.36%显示市场活动。立即关注EEMS的实时图表更新。
如何投资EEMS股票？
投资iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF需要考虑年度范围67.09 - 79.44和当前价格75.02。许多人在以75.02或75.32下订单之前，会比较6.59%和。实时查看EEMS价格图表，了解每日变化。
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF的最高价格是79.44。在67.09 - 79.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF的绩效。
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票的最低价格是多少？
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF（EEMS）的最低价格为67.09。将其与当前的75.02和67.09 - 79.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EEMS股票是什么时候拆分的？
iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.83和2.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.83
- 开盘价
- 75.29
- 卖价
- 75.02
- 买价
- 75.32
- 最低价
- 74.89
- 最高价
- 75.41
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 6.59%
- 6个月变化
- 2.70%
- 年变化
- 2.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%