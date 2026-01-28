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EEMS: iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF

75.02 USD 0.19 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EEMS汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点74.89和高点75.41进行交易。

关注iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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EEMS新闻

常见问题解答

EEMS股票今天的价格是多少？

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票今天的定价为75.02。它在74.89 - 75.41范围内交易，昨天的收盘价为74.83，交易量达到28。EEMS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票是否支付股息？

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF目前的价值为75.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.08%和USD。实时查看图表以跟踪EEMS走势。

如何购买EEMS股票？

您可以以75.02的当前价格购买iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票。订单通常设置在75.02或75.32附近，而28和-0.36%显示市场活动。立即关注EEMS的实时图表更新。

如何投资EEMS股票？

投资iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF需要考虑年度范围67.09 - 79.44和当前价格75.02。许多人在以75.02或75.32下订单之前，会比较6.59%和。实时查看EEMS价格图表，了解每日变化。

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF的最高价格是79.44。在67.09 - 79.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF的绩效。

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF股票的最低价格是多少？

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF（EEMS）的最低价格为67.09。将其与当前的75.02和67.09 - 79.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EEMS股票是什么时候拆分的？

iShares安硕MSCI新兴市场小盘ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.83和2.08%中可见。

日范围
74.89 75.41
年范围
67.09 79.44
前一天收盘价
74.83
开盘价
75.29
卖价
75.02
买价
75.32
最低价
74.89
最高价
75.41
交易量
28
日变化
0.25%
月变化
6.59%
6个月变化
2.70%
年变化
2.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%