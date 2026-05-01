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EDZ: Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares
Курс EDZ за сегодня изменился на 1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.93, а максимальная — 16.20.
Следите за динамикой Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDZ сегодня?
Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) сегодня оценивается на уровне 16.09. Инструмент торгуется в пределах 15.93 - 16.20, вчерашнее закрытие составило 15.78, а торговый объем достиг 132. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares?
Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 16.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.68% и USD. Отслеживайте движения EDZ на графике в реальном времени.
Как купить акции EDZ?
Вы можете купить акции Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) по текущей цене 16.09. Ордера обычно размещаются около 16.09 или 16.39, тогда как 132 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDZ?
Инвестирование в Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 13.06 - 33.83 и текущей цены 16.09. Многие сравнивают -6.89% и -37.05% перед размещением ордеров на 16.09 или 16.39. Изучайте ежедневные изменения цены EDZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) за последний год составила 33.83. Акции заметно колебались в пределах 13.06 - 33.83, сравнение с 15.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) за год составила 13.06. Сравнение с текущими 16.09 и 13.06 - 33.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDZ?
В прошлом Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.78 и -37.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.78
- Open
- 16.03
- Bid
- 16.09
- Ask
- 16.39
- Low
- 15.93
- High
- 16.20
- Объем
- 132
- Дневное изменение
- 1.96%
- Месячное изменение
- -6.89%
- 6-месячное изменение
- -37.05%
- Годовое изменение
- -37.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%