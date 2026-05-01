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EDZ: 新兴市场ETF-Direxion三倍做空

15.96 USD 0.13 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EDZ汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点15.55和高点16.01进行交易。

关注新兴市场ETF-Direxion三倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDZ新闻

常见问题解答

EDZ股票今天的价格是多少？

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票今天的定价为15.96。它在15.55 - 16.01范围内交易，昨天的收盘价为16.09，交易量达到143。EDZ的实时价格图表显示了这些更新。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票是否支付股息？

新兴市场ETF-Direxion三倍做空目前的价值为15.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.19%和USD。实时查看图表以跟踪EDZ走势。

如何购买EDZ股票？

您可以以15.96的当前价格购买新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票。订单通常设置在15.96或16.26附近，而143和0.69%显示市场活动。立即关注EDZ的实时图表更新。

如何投资EDZ股票？

投资新兴市场ETF-Direxion三倍做空需要考虑年度范围13.06 - 33.83和当前价格15.96。许多人在以15.96或16.26下订单之前，会比较-7.64%和。实时查看EDZ价格图表，了解每日变化。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，新兴市场ETF-Direxion三倍做空的最高价格是33.83。在13.06 - 33.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新兴市场ETF-Direxion三倍做空的绩效。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最低价格是多少？

新兴市场ETF-Direxion三倍做空（EDZ）的最低价格为13.06。将其与当前的15.96和13.06 - 33.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDZ股票是什么时候拆分的？

新兴市场ETF-Direxion三倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.09和-38.19%中可见。

日范围
15.55 16.01
年范围
13.06 33.83
前一天收盘价
16.09
开盘价
15.85
卖价
15.96
买价
16.26
最低价
15.55
最高价
16.01
交易量
143
日变化
-0.81%
月变化
-7.64%
6个月变化
-37.56%
年变化
-38.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%