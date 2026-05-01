EDZ: 新兴市场ETF-Direxion三倍做空
今日EDZ汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点15.55和高点16.01进行交易。
关注新兴市场ETF-Direxion三倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
EDZ股票今天的价格是多少？
新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票今天的定价为15.96。它在15.55 - 16.01范围内交易，昨天的收盘价为16.09，交易量达到143。EDZ的实时价格图表显示了这些更新。
新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票是否支付股息？
新兴市场ETF-Direxion三倍做空目前的价值为15.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.19%和USD。实时查看图表以跟踪EDZ走势。
如何购买EDZ股票？
您可以以15.96的当前价格购买新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票。订单通常设置在15.96或16.26附近，而143和0.69%显示市场活动。立即关注EDZ的实时图表更新。
如何投资EDZ股票？
投资新兴市场ETF-Direxion三倍做空需要考虑年度范围13.06 - 33.83和当前价格15.96。许多人在以15.96或16.26下订单之前，会比较-7.64%和。实时查看EDZ价格图表，了解每日变化。
新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，新兴市场ETF-Direxion三倍做空的最高价格是33.83。在13.06 - 33.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新兴市场ETF-Direxion三倍做空的绩效。
新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最低价格是多少？
新兴市场ETF-Direxion三倍做空（EDZ）的最低价格为13.06。将其与当前的15.96和13.06 - 33.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDZ股票是什么时候拆分的？
新兴市场ETF-Direxion三倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.09和-38.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.09
- 开盘价
- 15.85
- 卖价
- 15.96
- 买价
- 16.26
- 最低价
- 15.55
- 最高价
- 16.01
- 交易量
- 143
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -7.64%
- 6个月变化
- -37.56%
- 年变化
- -38.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%