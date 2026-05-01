EDZ股票今天的价格是多少？ 新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票今天的定价为15.96。它在15.55 - 16.01范围内交易，昨天的收盘价为16.09，交易量达到143。EDZ的实时价格图表显示了这些更新。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票是否支付股息？ 新兴市场ETF-Direxion三倍做空目前的价值为15.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.19%和USD。实时查看图表以跟踪EDZ走势。

如何购买EDZ股票？ 您可以以15.96的当前价格购买新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票。订单通常设置在15.96或16.26附近，而143和0.69%显示市场活动。立即关注EDZ的实时图表更新。

如何投资EDZ股票？ 投资新兴市场ETF-Direxion三倍做空需要考虑年度范围13.06 - 33.83和当前价格15.96。许多人在以15.96或16.26下订单之前，会比较-7.64%和。实时查看EDZ价格图表，了解每日变化。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，新兴市场ETF-Direxion三倍做空的最高价格是33.83。在13.06 - 33.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新兴市场ETF-Direxion三倍做空的绩效。

新兴市场ETF-Direxion三倍做空股票的最低价格是多少？ 新兴市场ETF-Direxion三倍做空（EDZ）的最低价格为13.06。将其与当前的15.96和13.06 - 33.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。