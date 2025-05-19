Валюты / EDTK
EDTK: Skillful Craftsman Education Technology Limited
1.03 USD 0.07 (6.36%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDTK за сегодня изменился на -6.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.98, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой Skillful Craftsman Education Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.98 1.08
Годовой диапазон
0.80 1.20
- Предыдущее закрытие
- 1.10
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.03
- Ask
- 1.33
- Low
- 0.98
- High
- 1.08
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -6.36%
- Месячное изменение
- -6.36%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -10.43%
