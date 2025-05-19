Valute / EDTK
EDTK: Skillful Craftsman Education Technology Limited
1.05 USD 0.02 (1.94%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDTK ha avuto una variazione del 1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.08.
Segui le dinamiche di Skillful Craftsman Education Technology Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.05 1.08
Intervallo Annuale
0.80 1.20
- Chiusura Precedente
- 1.03
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.08
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 1.94%
- Variazione Mensile
- -4.55%
- Variazione Semestrale
- 1.94%
- Variazione Annuale
- -8.70%
21 settembre, domenica