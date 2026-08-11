- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EDGU: 3EDGE Dynamic US Equity ETF
Курс EDGU за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.22, а максимальная — 32.26.
Следите за динамикой 3EDGE Dynamic US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDGU сегодня?
3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) сегодня оценивается на уровне 32.26. Инструмент торгуется в пределах 32.22 - 32.26, вчерашнее закрытие составило 32.24, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic US Equity ETF?
3EDGE Dynamic US Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.24% и USD. Отслеживайте движения EDGU на графике в реальном времени.
Как купить акции EDGU?
Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) по текущей цене 32.26. Ордера обычно размещаются около 32.26 или 32.56, тогда как 14 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDGU?
Инвестирование в 3EDGE Dynamic US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.11 - 32.36 и текущей цены 32.26. Многие сравнивают 2.90% и 11.59% перед размещением ордеров на 32.26 или 32.56. Изучайте ежедневные изменения цены EDGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF?
Самая высокая цена 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) за последний год составила 32.36. Акции заметно колебались в пределах 27.11 - 32.36, сравнение с 32.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF?
Самая низкая цена 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) за год составила 27.11. Сравнение с текущими 32.26 и 27.11 - 32.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDGU?
В прошлом 3EDGE Dynamic US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.24 и 11.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.24
- Open
- 32.25
- Bid
- 32.26
- Ask
- 32.56
- Low
- 32.22
- High
- 32.26
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 11.59%
- Годовое изменение
- 11.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%