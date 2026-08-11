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EDGU: 3EDGE Dynamic US Equity ETF

32.26 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDGU за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.22, а максимальная — 32.26.

Следите за динамикой 3EDGE Dynamic US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDGU сегодня?

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) сегодня оценивается на уровне 32.26. Инструмент торгуется в пределах 32.22 - 32.26, вчерашнее закрытие составило 32.24, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic US Equity ETF?

3EDGE Dynamic US Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.24% и USD. Отслеживайте движения EDGU на графике в реальном времени.

Как купить акции EDGU?

Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) по текущей цене 32.26. Ордера обычно размещаются около 32.26 или 32.56, тогда как 14 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDGU?

Инвестирование в 3EDGE Dynamic US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.11 - 32.36 и текущей цены 32.26. Многие сравнивают 2.90% и 11.59% перед размещением ордеров на 32.26 или 32.56. Изучайте ежедневные изменения цены EDGU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF?

Самая высокая цена 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) за последний год составила 32.36. Акции заметно колебались в пределах 27.11 - 32.36, сравнение с 32.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic US Equity ETF?

Самая низкая цена 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) за год составила 27.11. Сравнение с текущими 32.26 и 27.11 - 32.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDGU?

В прошлом 3EDGE Dynamic US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.24 и 11.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.22 32.26
Годовой диапазон
27.11 32.36
Предыдущее закрытие
32.24
Open
32.25
Bid
32.26
Ask
32.56
Low
32.22
High
32.26
Объем
14
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
2.90%
6-месячное изменение
11.59%
Годовое изменение
11.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%