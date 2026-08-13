EDGU股票今天的价格是多少？ 3EDGE Dynamic US Equity ETF股票今天的定价为32.16。它在32.16 - 32.41范围内交易，昨天的收盘价为32.26，交易量达到26。EDGU的实时价格图表显示了这些更新。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票是否支付股息？ 3EDGE Dynamic US Equity ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪EDGU走势。

如何购买EDGU股票？ 您可以以32.16的当前价格购买3EDGE Dynamic US Equity ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而26和-0.77%显示市场活动。立即关注EDGU的实时图表更新。

如何投资EDGU股票？ 投资3EDGE Dynamic US Equity ETF需要考虑年度范围27.11 - 32.41和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较2.58%和。实时查看EDGU价格图表，了解每日变化。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，3EDGE Dynamic US Equity ETF的最高价格是32.41。在27.11 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic US Equity ETF的绩效。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最低价格是多少？ 3EDGE Dynamic US Equity ETF（EDGU）的最低价格为27.11。将其与当前的32.16和27.11 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。