EDGU: 3EDGE Dynamic US Equity ETF
今日EDGU汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点32.16和高点32.41进行交易。
关注3EDGE Dynamic US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EDGU股票今天的价格是多少？
3EDGE Dynamic US Equity ETF股票今天的定价为32.16。它在32.16 - 32.41范围内交易，昨天的收盘价为32.26，交易量达到26。EDGU的实时价格图表显示了这些更新。
3EDGE Dynamic US Equity ETF股票是否支付股息？
3EDGE Dynamic US Equity ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪EDGU走势。
如何购买EDGU股票？
您可以以32.16的当前价格购买3EDGE Dynamic US Equity ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而26和-0.77%显示市场活动。立即关注EDGU的实时图表更新。
如何投资EDGU股票？
投资3EDGE Dynamic US Equity ETF需要考虑年度范围27.11 - 32.41和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较2.58%和。实时查看EDGU价格图表，了解每日变化。
3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3EDGE Dynamic US Equity ETF的最高价格是32.41。在27.11 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic US Equity ETF的绩效。
3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最低价格是多少？
3EDGE Dynamic US Equity ETF（EDGU）的最低价格为27.11。将其与当前的32.16和27.11 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDGU股票是什么时候拆分的？
3EDGE Dynamic US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.26和10.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.26
- 开盘价
- 32.41
- 卖价
- 32.16
- 买价
- 32.46
- 最低价
- 32.16
- 最高价
- 32.41
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 11.24%
- 年变化
- 10.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%