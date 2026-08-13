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EDGU: 3EDGE Dynamic US Equity ETF

32.16 USD 0.10 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EDGU汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点32.16和高点32.41进行交易。

关注3EDGE Dynamic US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EDGU股票今天的价格是多少？

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票今天的定价为32.16。它在32.16 - 32.41范围内交易，昨天的收盘价为32.26，交易量达到26。EDGU的实时价格图表显示了这些更新。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票是否支付股息？

3EDGE Dynamic US Equity ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪EDGU走势。

如何购买EDGU股票？

您可以以32.16的当前价格购买3EDGE Dynamic US Equity ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而26和-0.77%显示市场活动。立即关注EDGU的实时图表更新。

如何投资EDGU股票？

投资3EDGE Dynamic US Equity ETF需要考虑年度范围27.11 - 32.41和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较2.58%和。实时查看EDGU价格图表，了解每日变化。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3EDGE Dynamic US Equity ETF的最高价格是32.41。在27.11 - 32.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic US Equity ETF的绩效。

3EDGE Dynamic US Equity ETF股票的最低价格是多少？

3EDGE Dynamic US Equity ETF（EDGU）的最低价格为27.11。将其与当前的32.16和27.11 - 32.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDGU股票是什么时候拆分的？

3EDGE Dynamic US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.26和10.90%中可见。

日范围
32.16 32.41
年范围
27.11 32.41
前一天收盘价
32.26
开盘价
32.41
卖价
32.16
买价
32.46
最低价
32.16
最高价
32.41
交易量
26
日变化
-0.31%
月变化
2.58%
6个月变化
11.24%
年变化
10.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%