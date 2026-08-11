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EDGH: 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

34.55 USD 0.54 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDGH за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.17, а максимальная — 34.55.

Следите за динамикой 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDGH сегодня?

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) сегодня оценивается на уровне 34.55. Инструмент торгуется в пределах 34.17 - 34.55, вчерашнее закрытие составило 34.01, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF в настоящее время оценивается в 34.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.18% и USD. Отслеживайте движения EDGH на графике в реальном времени.

Как купить акции EDGH?

Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) по текущей цене 34.55. Ордера обычно размещаются около 34.55 или 34.85, тогда как 43 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDGH?

Инвестирование в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF предполагает учет годового диапазона 31.40 - 35.92 и текущей цены 34.55. Многие сравнивают 5.43% и -1.06% перед размещением ордеров на 34.55 или 34.85. Изучайте ежедневные изменения цены EDGH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?

Самая высокая цена 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) за последний год составила 35.92. Акции заметно колебались в пределах 31.40 - 35.92, сравнение с 34.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?

Самая низкая цена 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) за год составила 31.40. Сравнение с текущими 34.55 и 31.40 - 35.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDGH?

В прошлом 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.01 и 5.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.17 34.55
Годовой диапазон
31.40 35.92
Предыдущее закрытие
34.01
Open
34.17
Bid
34.55
Ask
34.85
Low
34.17
High
34.55
Объем
43
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
5.43%
6-месячное изменение
-1.06%
Годовое изменение
5.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%