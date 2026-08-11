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EDGH: 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
Курс EDGH за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.17, а максимальная — 34.55.
Следите за динамикой 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDGH сегодня?
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) сегодня оценивается на уровне 34.55. Инструмент торгуется в пределах 34.17 - 34.55, вчерашнее закрытие составило 34.01, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF в настоящее время оценивается в 34.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.18% и USD. Отслеживайте движения EDGH на графике в реальном времени.
Как купить акции EDGH?
Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) по текущей цене 34.55. Ордера обычно размещаются около 34.55 или 34.85, тогда как 43 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDGH?
Инвестирование в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF предполагает учет годового диапазона 31.40 - 35.92 и текущей цены 34.55. Многие сравнивают 5.43% и -1.06% перед размещением ордеров на 34.55 или 34.85. Изучайте ежедневные изменения цены EDGH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?
Самая высокая цена 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) за последний год составила 35.92. Акции заметно колебались в пределах 31.40 - 35.92, сравнение с 34.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF?
Самая низкая цена 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) за год составила 31.40. Сравнение с текущими 34.55 и 31.40 - 35.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDGH?
В прошлом 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.01 и 5.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.01
- Open
- 34.17
- Bid
- 34.55
- Ask
- 34.85
- Low
- 34.17
- High
- 34.55
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 5.43%
- 6-месячное изменение
- -1.06%
- Годовое изменение
- 5.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%