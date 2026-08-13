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EDGH: 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

34.49 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EDGH汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.48和高点34.56进行交易。

关注3EDGE Dynamic Hard Assets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EDGH股票今天的价格是多少？

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票今天的定价为34.49。它在34.48 - 34.56范围内交易，昨天的收盘价为34.55，交易量达到18。EDGH的实时价格图表显示了这些更新。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票是否支付股息？

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF目前的价值为34.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪EDGH走势。

如何购买EDGH股票？

您可以以34.49的当前价格购买3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票。订单通常设置在34.49或34.79附近，而18和-0.03%显示市场活动。立即关注EDGH的实时图表更新。

如何投资EDGH股票？

投资3EDGE Dynamic Hard Assets ETF需要考虑年度范围31.40 - 35.92和当前价格34.49。许多人在以34.49或34.79下订单之前，会比较5.25%和。实时查看EDGH价格图表，了解每日变化。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的最高价格是35.92。在31.40 - 35.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的绩效。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最低价格是多少？

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF（EDGH）的最低价格为31.40。将其与当前的34.49和31.40 - 35.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDGH股票是什么时候拆分的？

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.55和4.99%中可见。

日范围
34.48 34.56
年范围
31.40 35.92
前一天收盘价
34.55
开盘价
34.50
卖价
34.49
买价
34.79
最低价
34.48
最高价
34.56
交易量
18
日变化
-0.17%
月变化
5.25%
6个月变化
-1.23%
年变化
4.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%