EDGH股票今天的价格是多少？ 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票今天的定价为34.49。它在34.48 - 34.56范围内交易，昨天的收盘价为34.55，交易量达到18。EDGH的实时价格图表显示了这些更新。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票是否支付股息？ 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF目前的价值为34.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪EDGH走势。

如何购买EDGH股票？ 您可以以34.49的当前价格购买3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票。订单通常设置在34.49或34.79附近，而18和-0.03%显示市场活动。立即关注EDGH的实时图表更新。

如何投资EDGH股票？ 投资3EDGE Dynamic Hard Assets ETF需要考虑年度范围31.40 - 35.92和当前价格34.49。许多人在以34.49或34.79下订单之前，会比较5.25%和。实时查看EDGH价格图表，了解每日变化。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的最高价格是35.92。在31.40 - 35.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的绩效。

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最低价格是多少？ 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF（EDGH）的最低价格为31.40。将其与当前的34.49和31.40 - 35.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。