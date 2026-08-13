EDGH: 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
今日EDGH汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.48和高点34.56进行交易。
关注3EDGE Dynamic Hard Assets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EDGH股票今天的价格是多少？
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票今天的定价为34.49。它在34.48 - 34.56范围内交易，昨天的收盘价为34.55，交易量达到18。EDGH的实时价格图表显示了这些更新。
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票是否支付股息？
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF目前的价值为34.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪EDGH走势。
如何购买EDGH股票？
您可以以34.49的当前价格购买3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票。订单通常设置在34.49或34.79附近，而18和-0.03%显示市场活动。立即关注EDGH的实时图表更新。
如何投资EDGH股票？
投资3EDGE Dynamic Hard Assets ETF需要考虑年度范围31.40 - 35.92和当前价格34.49。许多人在以34.49或34.79下订单之前，会比较5.25%和。实时查看EDGH价格图表，了解每日变化。
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的最高价格是35.92。在31.40 - 35.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic Hard Assets ETF的绩效。
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF股票的最低价格是多少？
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF（EDGH）的最低价格为31.40。将其与当前的34.49和31.40 - 35.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDGH股票是什么时候拆分的？
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.55和4.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.55
- 开盘价
- 34.50
- 卖价
- 34.49
- 买价
- 34.79
- 最低价
- 34.48
- 最高价
- 34.56
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 5.25%
- 6个月变化
- -1.23%
- 年变化
- 4.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%