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EAGL: Eagle Capital Select Equity ETF

35.24 USD 0.34 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EAGL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.99, а максимальная — 35.24.

Следите за динамикой Eagle Capital Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EAGL сегодня?

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 34.99 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 34.90, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eagle Capital Select Equity ETF?

Eagle Capital Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.57% и USD. Отслеживайте движения EAGL на графике в реальном времени.

Как купить акции EAGL?

Вы можете купить акции Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 112 и 0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EAGL?

Инвестирование в Eagle Capital Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.23 - 35.24 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 2.17% и 11.17% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены EAGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eagle Capital Select Equity ETF?

Самая высокая цена Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) за последний год составила 35.24. Акции заметно колебались в пределах 29.23 - 35.24, сравнение с 34.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eagle Capital Select Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eagle Capital Select Equity ETF?

Самая низкая цена Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) за год составила 29.23. Сравнение с текущими 35.24 и 29.23 - 35.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EAGL?

В прошлом Eagle Capital Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.90 и 10.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.99 35.24
Годовой диапазон
29.23 35.24
Предыдущее закрытие
34.90
Open
35.05
Bid
35.24
Ask
35.54
Low
34.99
High
35.24
Объем
112
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
11.17%
Годовое изменение
10.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%