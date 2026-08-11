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EAGL: Eagle Capital Select Equity ETF
Курс EAGL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.99, а максимальная — 35.24.
Следите за динамикой Eagle Capital Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EAGL сегодня?
Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 34.99 - 35.24, вчерашнее закрытие составило 34.90, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eagle Capital Select Equity ETF?
Eagle Capital Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.57% и USD. Отслеживайте движения EAGL на графике в реальном времени.
Как купить акции EAGL?
Вы можете купить акции Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 112 и 0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EAGL?
Инвестирование в Eagle Capital Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.23 - 35.24 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 2.17% и 11.17% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены EAGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eagle Capital Select Equity ETF?
Самая высокая цена Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) за последний год составила 35.24. Акции заметно колебались в пределах 29.23 - 35.24, сравнение с 34.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eagle Capital Select Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eagle Capital Select Equity ETF?
Самая низкая цена Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) за год составила 29.23. Сравнение с текущими 35.24 и 29.23 - 35.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EAGL?
В прошлом Eagle Capital Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.90 и 10.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.90
- Open
- 35.05
- Bid
- 35.24
- Ask
- 35.54
- Low
- 34.99
- High
- 35.24
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 11.17%
- Годовое изменение
- 10.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%