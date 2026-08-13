EAGL: Eagle Capital Select Equity ETF
今日EAGL汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点35.20和高点35.38进行交易。
关注Eagle Capital Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EAGL股票今天的价格是多少？
Eagle Capital Select Equity ETF股票今天的定价为35.26。它在35.20 - 35.38范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到82。EAGL的实时价格图表显示了这些更新。
Eagle Capital Select Equity ETF股票是否支付股息？
Eagle Capital Select Equity ETF目前的价值为35.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.64%和USD。实时查看图表以跟踪EAGL走势。
如何购买EAGL股票？
您可以以35.26的当前价格购买Eagle Capital Select Equity ETF股票。订单通常设置在35.26或35.56附近，而82和0.00%显示市场活动。立即关注EAGL的实时图表更新。
如何投资EAGL股票？
投资Eagle Capital Select Equity ETF需要考虑年度范围29.23 - 35.38和当前价格35.26。许多人在以35.26或35.56下订单之前，会比较2.23%和。实时查看EAGL价格图表，了解每日变化。
Eagle Capital Select Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eagle Capital Select Equity ETF的最高价格是35.38。在29.23 - 35.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eagle Capital Select Equity ETF的绩效。
Eagle Capital Select Equity ETF股票的最低价格是多少？
Eagle Capital Select Equity ETF（EAGL）的最低价格为29.23。将其与当前的35.26和29.23 - 35.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EAGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EAGL股票是什么时候拆分的？
Eagle Capital Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和10.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.24
- 开盘价
- 35.26
- 卖价
- 35.26
- 买价
- 35.56
- 最低价
- 35.20
- 最高价
- 35.38
- 交易量
- 82
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 11.23%
- 年变化
- 10.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%