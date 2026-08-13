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EAGL: Eagle Capital Select Equity ETF

35.26 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EAGL汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点35.20和高点35.38进行交易。

关注Eagle Capital Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EAGL股票今天的价格是多少？

Eagle Capital Select Equity ETF股票今天的定价为35.26。它在35.20 - 35.38范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到82。EAGL的实时价格图表显示了这些更新。

Eagle Capital Select Equity ETF股票是否支付股息？

Eagle Capital Select Equity ETF目前的价值为35.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.64%和USD。实时查看图表以跟踪EAGL走势。

如何购买EAGL股票？

您可以以35.26的当前价格购买Eagle Capital Select Equity ETF股票。订单通常设置在35.26或35.56附近，而82和0.00%显示市场活动。立即关注EAGL的实时图表更新。

如何投资EAGL股票？

投资Eagle Capital Select Equity ETF需要考虑年度范围29.23 - 35.38和当前价格35.26。许多人在以35.26或35.56下订单之前，会比较2.23%和。实时查看EAGL价格图表，了解每日变化。

Eagle Capital Select Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eagle Capital Select Equity ETF的最高价格是35.38。在29.23 - 35.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eagle Capital Select Equity ETF的绩效。

Eagle Capital Select Equity ETF股票的最低价格是多少？

Eagle Capital Select Equity ETF（EAGL）的最低价格为29.23。将其与当前的35.26和29.23 - 35.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EAGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EAGL股票是什么时候拆分的？

Eagle Capital Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和10.64%中可见。

日范围
35.20 35.38
年范围
29.23 35.38
前一天收盘价
35.24
开盘价
35.26
卖价
35.26
买价
35.56
最低价
35.20
最高价
35.38
交易量
82
日变化
0.06%
月变化
2.23%
6个月变化
11.23%
年变化
10.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%