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DYTA: SGI Dynamic Tactical ETF
Курс DYTA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 31.94.
Следите за динамикой SGI Dynamic Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYTA сегодня?
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) сегодня оценивается на уровне 31.90. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 31.94, вчерашнее закрытие составило 31.94, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Dynamic Tactical ETF?
SGI Dynamic Tactical ETF в настоящее время оценивается в 31.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.28% и USD. Отслеживайте движения DYTA на графике в реальном времени.
Как купить акции DYTA?
Вы можете купить акции SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) по текущей цене 31.90. Ордера обычно размещаются около 31.90 или 32.20, тогда как 49 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYTA?
Инвестирование в SGI Dynamic Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 26.96 - 32.02 и текущей цены 31.90. Многие сравнивают 2.80% и 8.25% перед размещением ордеров на 31.90 или 32.20. Изучайте ежедневные изменения цены DYTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SGI Dynamic Tactical ETF?
Самая высокая цена SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) за последний год составила 32.02. Акции заметно колебались в пределах 26.96 - 32.02, сравнение с 31.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Dynamic Tactical ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SGI Dynamic Tactical ETF?
Самая низкая цена SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) за год составила 26.96. Сравнение с текущими 31.90 и 26.96 - 32.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYTA?
В прошлом SGI Dynamic Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.94 и 12.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.94
- Open
- 31.94
- Bid
- 31.90
- Ask
- 32.20
- Low
- 31.89
- High
- 31.94
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 8.25%
- Годовое изменение
- 12.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%