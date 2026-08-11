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DYTA: SGI Dynamic Tactical ETF

31.90 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DYTA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 31.94.

Следите за динамикой SGI Dynamic Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DYTA сегодня?

SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) сегодня оценивается на уровне 31.90. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 31.94, вчерашнее закрытие составило 31.94, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Dynamic Tactical ETF?

SGI Dynamic Tactical ETF в настоящее время оценивается в 31.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.28% и USD. Отслеживайте движения DYTA на графике в реальном времени.

Как купить акции DYTA?

Вы можете купить акции SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) по текущей цене 31.90. Ордера обычно размещаются около 31.90 или 32.20, тогда как 49 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DYTA?

Инвестирование в SGI Dynamic Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 26.96 - 32.02 и текущей цены 31.90. Многие сравнивают 2.80% и 8.25% перед размещением ордеров на 31.90 или 32.20. Изучайте ежедневные изменения цены DYTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SGI Dynamic Tactical ETF?

Самая высокая цена SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) за последний год составила 32.02. Акции заметно колебались в пределах 26.96 - 32.02, сравнение с 31.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Dynamic Tactical ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SGI Dynamic Tactical ETF?

Самая низкая цена SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) за год составила 26.96. Сравнение с текущими 31.90 и 26.96 - 32.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DYTA?

В прошлом SGI Dynamic Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.94 и 12.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.89 31.94
Годовой диапазон
26.96 32.02
Предыдущее закрытие
31.94
Open
31.94
Bid
31.90
Ask
32.20
Low
31.89
High
31.94
Объем
49
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
8.25%
Годовое изменение
12.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%