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DYTA: SGI Dynamic Tactical ETF

31.86 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DYTA汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点31.83和高点32.23进行交易。

关注SGI Dynamic Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DYTA股票今天的价格是多少？

SGI Dynamic Tactical ETF股票今天的定价为31.86。它在31.83 - 32.23范围内交易，昨天的收盘价为31.90，交易量达到59。DYTA的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Dynamic Tactical ETF股票是否支付股息？

SGI Dynamic Tactical ETF目前的价值为31.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.14%和USD。实时查看图表以跟踪DYTA走势。

如何购买DYTA股票？

您可以以31.86的当前价格购买SGI Dynamic Tactical ETF股票。订单通常设置在31.86或32.16附近，而59和-0.13%显示市场活动。立即关注DYTA的实时图表更新。

如何投资DYTA股票？

投资SGI Dynamic Tactical ETF需要考虑年度范围26.96 - 32.23和当前价格31.86。许多人在以31.86或32.16下订单之前，会比较2.67%和。实时查看DYTA价格图表，了解每日变化。

SGI Dynamic Tactical ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SGI Dynamic Tactical ETF的最高价格是32.23。在26.96 - 32.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Dynamic Tactical ETF的绩效。

SGI Dynamic Tactical ETF股票的最低价格是多少？

SGI Dynamic Tactical ETF（DYTA）的最低价格为26.96。将其与当前的31.86和26.96 - 32.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DYTA股票是什么时候拆分的？

SGI Dynamic Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.90和12.14%中可见。

日范围
31.83 32.23
年范围
26.96 32.23
前一天收盘价
31.90
开盘价
31.90
卖价
31.86
买价
32.16
最低价
31.83
最高价
32.23
交易量
59
日变化
-0.13%
月变化
2.67%
6个月变化
8.11%
年变化
12.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%