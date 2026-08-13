DYTA: SGI Dynamic Tactical ETF
今日DYTA汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点31.83和高点32.23进行交易。
关注SGI Dynamic Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DYTA股票今天的价格是多少？
SGI Dynamic Tactical ETF股票今天的定价为31.86。它在31.83 - 32.23范围内交易，昨天的收盘价为31.90，交易量达到59。DYTA的实时价格图表显示了这些更新。
SGI Dynamic Tactical ETF股票是否支付股息？
SGI Dynamic Tactical ETF目前的价值为31.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.14%和USD。实时查看图表以跟踪DYTA走势。
如何购买DYTA股票？
您可以以31.86的当前价格购买SGI Dynamic Tactical ETF股票。订单通常设置在31.86或32.16附近，而59和-0.13%显示市场活动。立即关注DYTA的实时图表更新。
如何投资DYTA股票？
投资SGI Dynamic Tactical ETF需要考虑年度范围26.96 - 32.23和当前价格31.86。许多人在以31.86或32.16下订单之前，会比较2.67%和。实时查看DYTA价格图表，了解每日变化。
SGI Dynamic Tactical ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SGI Dynamic Tactical ETF的最高价格是32.23。在26.96 - 32.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Dynamic Tactical ETF的绩效。
SGI Dynamic Tactical ETF股票的最低价格是多少？
SGI Dynamic Tactical ETF（DYTA）的最低价格为26.96。将其与当前的31.86和26.96 - 32.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DYTA股票是什么时候拆分的？
SGI Dynamic Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.90和12.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.90
- 开盘价
- 31.90
- 卖价
- 31.86
- 买价
- 32.16
- 最低价
- 31.83
- 最高价
- 32.23
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 8.11%
- 年变化
- 12.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%