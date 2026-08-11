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DYLG: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
Курс DYLG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 28.75.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYLG сегодня?
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) сегодня оценивается на уровне 28.74. Инструмент торгуется в пределах 28.74 - 28.75, вчерашнее закрытие составило 28.79, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 28.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.74% и USD. Отслеживайте движения DYLG на графике в реальном времени.
Как купить акции DYLG?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) по текущей цене 28.74. Ордера обычно размещаются около 28.74 или 29.04, тогда как 5 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYLG?
Инвестирование в Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 28.93 и текущей цены 28.74. Многие сравнивают 0.98% и 6.90% перед размещением ордеров на 28.74 или 29.04. Изучайте ежедневные изменения цены DYLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) за последний год составила 28.93. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 28.93, сравнение с 28.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 28.74 и 24.92 - 28.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYLG?
В прошлом Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.79 и 5.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.79
- Open
- 28.75
- Bid
- 28.74
- Ask
- 29.04
- Low
- 28.74
- High
- 28.75
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- 6.90%
- Годовое изменение
- 5.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%