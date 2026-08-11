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DYLG: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

28.74 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DYLG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 28.75.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DYLG сегодня?

Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) сегодня оценивается на уровне 28.74. Инструмент торгуется в пределах 28.74 - 28.75, вчерашнее закрытие составило 28.79, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?

Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 28.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.74% и USD. Отслеживайте движения DYLG на графике в реальном времени.

Как купить акции DYLG?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) по текущей цене 28.74. Ордера обычно размещаются около 28.74 или 29.04, тогда как 5 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DYLG?

Инвестирование в Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 28.93 и текущей цены 28.74. Многие сравнивают 0.98% и 6.90% перед размещением ордеров на 28.74 или 29.04. Изучайте ежедневные изменения цены DYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) за последний год составила 28.93. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 28.93, сравнение с 28.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 28.74 и 24.92 - 28.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DYLG?

В прошлом Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.79 и 5.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.74 28.75
Годовой диапазон
24.92 28.93
Предыдущее закрытие
28.79
Open
28.75
Bid
28.74
Ask
29.04
Low
28.74
High
28.75
Объем
5
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.98%
6-месячное изменение
6.90%
Годовое изменение
5.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%