Курс DYLG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 28.75.

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