DYLG: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
今日DYLG汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点28.77和高点28.78进行交易。
关注Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DYLG股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF股票今天的定价为28.77。它在28.77 - 28.78范围内交易，昨天的收盘价为28.74，交易量达到2。DYLG的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF目前的价值为28.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.85%和USD。实时查看图表以跟踪DYLG走势。
如何购买DYLG股票？
您可以以28.77的当前价格购买Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF股票。订单通常设置在28.77或29.07附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注DYLG的实时图表更新。
如何投资DYLG股票？
投资Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF需要考虑年度范围24.92 - 28.93和当前价格28.77。许多人在以28.77或29.07下订单之前，会比较1.09%和。实时查看DYLG价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF的最高价格是28.93。在24.92 - 28.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF的绩效。
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF（DYLG）的最低价格为24.92。将其与当前的28.77和24.92 - 28.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DYLG股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.74和5.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.74
- 开盘价
- 28.78
- 卖价
- 28.77
- 买价
- 29.07
- 最低价
- 28.77
- 最高价
- 28.78
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 7.01%
- 年变化
- 5.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%