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DYLD: LeaderShares Dynamic Yield ETF

22.25 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DYLD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.36.

Следите за динамикой LeaderShares Dynamic Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DYLD сегодня?

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) сегодня оценивается на уровне 22.25. Инструмент торгуется в пределах 22.25 - 22.36, вчерашнее закрытие составило 22.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeaderShares Dynamic Yield ETF?

LeaderShares Dynamic Yield ETF в настоящее время оценивается в 22.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.72% и USD. Отслеживайте движения DYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции DYLD?

Вы можете купить акции LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) по текущей цене 22.25. Ордера обычно размещаются около 22.25 или 22.55, тогда как 5 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DYLD?

Инвестирование в LeaderShares Dynamic Yield ETF предполагает учет годового диапазона 22.22 - 22.92 и текущей цены 22.25. Многие сравнивают -0.27% и -1.29% перед размещением ордеров на 22.25 или 22.55. Изучайте ежедневные изменения цены DYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LeaderShares Dynamic Yield ETF?

Самая высокая цена LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) за последний год составила 22.92. Акции заметно колебались в пределах 22.22 - 22.92, сравнение с 22.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeaderShares Dynamic Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LeaderShares Dynamic Yield ETF?

Самая низкая цена LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) за год составила 22.22. Сравнение с текущими 22.25 и 22.22 - 22.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DYLD?

В прошлом LeaderShares Dynamic Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.28 и -1.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.25 22.36
Годовой диапазон
22.22 22.92
Предыдущее закрытие
22.28
Open
22.31
Bid
22.25
Ask
22.55
Low
22.25
High
22.36
Объем
5
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
-1.29%
Годовое изменение
-1.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%