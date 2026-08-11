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DYLD: LeaderShares Dynamic Yield ETF
Курс DYLD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.36.
Следите за динамикой LeaderShares Dynamic Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYLD сегодня?
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) сегодня оценивается на уровне 22.25. Инструмент торгуется в пределах 22.25 - 22.36, вчерашнее закрытие составило 22.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeaderShares Dynamic Yield ETF?
LeaderShares Dynamic Yield ETF в настоящее время оценивается в 22.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.72% и USD. Отслеживайте движения DYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции DYLD?
Вы можете купить акции LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) по текущей цене 22.25. Ордера обычно размещаются около 22.25 или 22.55, тогда как 5 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYLD?
Инвестирование в LeaderShares Dynamic Yield ETF предполагает учет годового диапазона 22.22 - 22.92 и текущей цены 22.25. Многие сравнивают -0.27% и -1.29% перед размещением ордеров на 22.25 или 22.55. Изучайте ежедневные изменения цены DYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LeaderShares Dynamic Yield ETF?
Самая высокая цена LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) за последний год составила 22.92. Акции заметно колебались в пределах 22.22 - 22.92, сравнение с 22.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeaderShares Dynamic Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LeaderShares Dynamic Yield ETF?
Самая низкая цена LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) за год составила 22.22. Сравнение с текущими 22.25 и 22.22 - 22.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYLD?
В прошлом LeaderShares Dynamic Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.28 и -1.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.28
- Open
- 22.31
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Low
- 22.25
- High
- 22.36
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- -1.29%
- Годовое изменение
- -1.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%