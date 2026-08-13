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DYLD: LeaderShares Dynamic Yield ETF

22.25 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DYLD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.25和高点22.36进行交易。

关注LeaderShares Dynamic Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DYLD股票今天的价格是多少？

LeaderShares Dynamic Yield ETF股票今天的定价为22.25。它在22.25 - 22.36范围内交易，昨天的收盘价为22.28，交易量达到5。DYLD的实时价格图表显示了这些更新。

LeaderShares Dynamic Yield ETF股票是否支付股息？

LeaderShares Dynamic Yield ETF目前的价值为22.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪DYLD走势。

如何购买DYLD股票？

您可以以22.25的当前价格购买LeaderShares Dynamic Yield ETF股票。订单通常设置在22.25或22.55附近，而5和-0.27%显示市场活动。立即关注DYLD的实时图表更新。

如何投资DYLD股票？

投资LeaderShares Dynamic Yield ETF需要考虑年度范围22.22 - 22.92和当前价格22.25。许多人在以22.25或22.55下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看DYLD价格图表，了解每日变化。

LeaderShares Dynamic Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LeaderShares Dynamic Yield ETF的最高价格是22.92。在22.22 - 22.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LeaderShares Dynamic Yield ETF的绩效。

LeaderShares Dynamic Yield ETF股票的最低价格是多少？

LeaderShares Dynamic Yield ETF（DYLD）的最低价格为22.22。将其与当前的22.25和22.22 - 22.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DYLD股票是什么时候拆分的？

LeaderShares Dynamic Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.28和-1.72%中可见。

日范围
22.25 22.36
年范围
22.22 22.92
前一天收盘价
22.28
开盘价
22.31
卖价
22.25
买价
22.55
最低价
22.25
最高价
22.36
交易量
5
日变化
-0.13%
月变化
-0.27%
6个月变化
-1.29%
年变化
-1.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%