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DYFI: IDX Dynamic Fixed Income ETF
Курс DYFI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.62, а максимальная — 22.62.
Следите за динамикой IDX Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYFI сегодня?
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) сегодня оценивается на уровне 22.62. Инструмент торгуется в пределах 22.62 - 22.62, вчерашнее закрытие составило 22.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IDX Dynamic Fixed Income ETF?
IDX Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 22.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения DYFI на графике в реальном времени.
Как купить акции DYFI?
Вы можете купить акции IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) по текущей цене 22.62. Ордера обычно размещаются около 22.62 или 22.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYFI?
Инвестирование в IDX Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.50 - 23.47 и текущей цены 22.62. Многие сравнивают 0.13% и -2.37% перед размещением ордеров на 22.62 или 22.92. Изучайте ежедневные изменения цены DYFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IDX Dynamic Fixed Income ETF?
Самая высокая цена IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) за последний год составила 23.47. Акции заметно колебались в пределах 22.50 - 23.47, сравнение с 22.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IDX Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IDX Dynamic Fixed Income ETF?
Самая низкая цена IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) за год составила 22.50. Сравнение с текущими 22.62 и 22.50 - 23.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYFI?
В прошлом IDX Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.66 и -2.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.66
- Open
- 22.62
- Bid
- 22.62
- Ask
- 22.92
- Low
- 22.62
- High
- 22.62
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -2.37%
- Годовое изменение
- -2.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%