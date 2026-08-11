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DYFI: IDX Dynamic Fixed Income ETF

22.62 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DYFI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.62, а максимальная — 22.62.

Следите за динамикой IDX Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DYFI сегодня?

IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) сегодня оценивается на уровне 22.62. Инструмент торгуется в пределах 22.62 - 22.62, вчерашнее закрытие составило 22.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IDX Dynamic Fixed Income ETF?

IDX Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 22.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения DYFI на графике в реальном времени.

Как купить акции DYFI?

Вы можете купить акции IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) по текущей цене 22.62. Ордера обычно размещаются около 22.62 или 22.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DYFI?

Инвестирование в IDX Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.50 - 23.47 и текущей цены 22.62. Многие сравнивают 0.13% и -2.37% перед размещением ордеров на 22.62 или 22.92. Изучайте ежедневные изменения цены DYFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IDX Dynamic Fixed Income ETF?

Самая высокая цена IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) за последний год составила 23.47. Акции заметно колебались в пределах 22.50 - 23.47, сравнение с 22.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IDX Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IDX Dynamic Fixed Income ETF?

Самая низкая цена IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) за год составила 22.50. Сравнение с текущими 22.62 и 22.50 - 23.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DYFI?

В прошлом IDX Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.66 и -2.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.62 22.62
Годовой диапазон
22.50 23.47
Предыдущее закрытие
22.66
Open
22.62
Bid
22.62
Ask
22.92
Low
22.62
High
22.62
Объем
1
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-2.37%
Годовое изменение
-2.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%