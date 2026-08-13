DYFI股票今天的价格是多少？ IDX Dynamic Fixed Income ETF股票今天的定价为22.64。它在22.62 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.62，交易量达到6。DYFI的实时价格图表显示了这些更新。

IDX Dynamic Fixed Income ETF股票是否支付股息？ IDX Dynamic Fixed Income ETF目前的价值为22.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪DYFI走势。

如何购买DYFI股票？ 您可以以22.64的当前价格购买IDX Dynamic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在22.64或22.94附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注DYFI的实时图表更新。

如何投资DYFI股票？ 投资IDX Dynamic Fixed Income ETF需要考虑年度范围22.50 - 23.47和当前价格22.64。许多人在以22.64或22.94下订单之前，会比较0.22%和。实时查看DYFI价格图表，了解每日变化。

IDX Dynamic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，IDX Dynamic Fixed Income ETF的最高价格是23.47。在22.50 - 23.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IDX Dynamic Fixed Income ETF的绩效。

IDX Dynamic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？ IDX Dynamic Fixed Income ETF（DYFI）的最低价格为22.50。将其与当前的22.64和22.50 - 23.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。