DYFI: IDX Dynamic Fixed Income ETF
今日DYFI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.62和高点22.65进行交易。
关注IDX Dynamic Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DYFI股票今天的价格是多少？
IDX Dynamic Fixed Income ETF股票今天的定价为22.64。它在22.62 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.62，交易量达到6。DYFI的实时价格图表显示了这些更新。
IDX Dynamic Fixed Income ETF股票是否支付股息？
IDX Dynamic Fixed Income ETF目前的价值为22.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪DYFI走势。
如何购买DYFI股票？
您可以以22.64的当前价格购买IDX Dynamic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在22.64或22.94附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注DYFI的实时图表更新。
如何投资DYFI股票？
投资IDX Dynamic Fixed Income ETF需要考虑年度范围22.50 - 23.47和当前价格22.64。许多人在以22.64或22.94下订单之前，会比较0.22%和。实时查看DYFI价格图表，了解每日变化。
IDX Dynamic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IDX Dynamic Fixed Income ETF的最高价格是23.47。在22.50 - 23.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IDX Dynamic Fixed Income ETF的绩效。
IDX Dynamic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
IDX Dynamic Fixed Income ETF（DYFI）的最低价格为22.50。将其与当前的22.64和22.50 - 23.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DYFI股票是什么时候拆分的？
IDX Dynamic Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.62和-2.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.62
- 开盘价
- 22.64
- 卖价
- 22.64
- 买价
- 22.94
- 最低价
- 22.62
- 最高价
- 22.65
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -2.29%
- 年变化
- -2.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%