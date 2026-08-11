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DXUV: Dimensional US Vector Equity ETF
Курс DXUV за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.02, а максимальная — 70.15.
Следите за динамикой Dimensional US Vector Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXUV сегодня?
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) сегодня оценивается на уровне 70.06. Инструмент торгуется в пределах 70.02 - 70.15, вчерашнее закрытие составило 70.07, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXUV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional US Vector Equity ETF?
Dimensional US Vector Equity ETF в настоящее время оценивается в 70.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.91% и USD. Отслеживайте движения DXUV на графике в реальном времени.
Как купить акции DXUV?
Вы можете купить акции Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) по текущей цене 70.06. Ордера обычно размещаются около 70.06 или 70.36, тогда как 19 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXUV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXUV?
Инвестирование в Dimensional US Vector Equity ETF предполагает учет годового диапазона 57.60 - 70.29 и текущей цены 70.06. Многие сравнивают 1.77% и 13.22% перед размещением ордеров на 70.06 или 70.36. Изучайте ежедневные изменения цены DXUV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Vector Equity ETF?
Самая высокая цена Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) за последний год составила 70.29. Акции заметно колебались в пределах 57.60 - 70.29, сравнение с 70.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional US Vector Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Vector Equity ETF?
Самая низкая цена Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) за год составила 57.60. Сравнение с текущими 70.06 и 57.60 - 70.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXUV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXUV?
В прошлом Dimensional US Vector Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.07 и 11.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.07
- Open
- 70.10
- Bid
- 70.06
- Ask
- 70.36
- Low
- 70.02
- High
- 70.15
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- 13.22%
- Годовое изменение
- 11.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%