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DXUV: Dimensional US Vector Equity ETF

70.06 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DXUV за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.02, а максимальная — 70.15.

Следите за динамикой Dimensional US Vector Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXUV сегодня?

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) сегодня оценивается на уровне 70.06. Инструмент торгуется в пределах 70.02 - 70.15, вчерашнее закрытие составило 70.07, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXUV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional US Vector Equity ETF?

Dimensional US Vector Equity ETF в настоящее время оценивается в 70.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.91% и USD. Отслеживайте движения DXUV на графике в реальном времени.

Как купить акции DXUV?

Вы можете купить акции Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) по текущей цене 70.06. Ордера обычно размещаются около 70.06 или 70.36, тогда как 19 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXUV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXUV?

Инвестирование в Dimensional US Vector Equity ETF предполагает учет годового диапазона 57.60 - 70.29 и текущей цены 70.06. Многие сравнивают 1.77% и 13.22% перед размещением ордеров на 70.06 или 70.36. Изучайте ежедневные изменения цены DXUV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Vector Equity ETF?

Самая высокая цена Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) за последний год составила 70.29. Акции заметно колебались в пределах 57.60 - 70.29, сравнение с 70.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional US Vector Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Vector Equity ETF?

Самая низкая цена Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) за год составила 57.60. Сравнение с текущими 70.06 и 57.60 - 70.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXUV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXUV?

В прошлом Dimensional US Vector Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.07 и 11.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
70.02 70.15
Годовой диапазон
57.60 70.29
Предыдущее закрытие
70.07
Open
70.10
Bid
70.06
Ask
70.36
Low
70.02
High
70.15
Объем
19
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
13.22%
Годовое изменение
11.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%