DXUV: Dimensional US Vector Equity ETF
今日DXUV汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点69.99和高点70.38进行交易。
关注Dimensional US Vector Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DXUV股票今天的价格是多少？
Dimensional US Vector Equity ETF股票今天的定价为70.05。它在69.99 - 70.38范围内交易，昨天的收盘价为70.06，交易量达到57。DXUV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional US Vector Equity ETF股票是否支付股息？
Dimensional US Vector Equity ETF目前的价值为70.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.89%和USD。实时查看图表以跟踪DXUV走势。
如何购买DXUV股票？
您可以以70.05的当前价格购买Dimensional US Vector Equity ETF股票。订单通常设置在70.05或70.35附近，而57和-0.47%显示市场活动。立即关注DXUV的实时图表更新。
如何投资DXUV股票？
投资Dimensional US Vector Equity ETF需要考虑年度范围57.60 - 70.38和当前价格70.05。许多人在以70.05或70.35下订单之前，会比较1.76%和。实时查看DXUV价格图表，了解每日变化。
Dimensional US Vector Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional US Vector Equity ETF的最高价格是70.38。在57.60 - 70.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional US Vector Equity ETF的绩效。
Dimensional US Vector Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional US Vector Equity ETF（DXUV）的最低价格为57.60。将其与当前的70.05和57.60 - 70.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DXUV股票是什么时候拆分的？
Dimensional US Vector Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.06和11.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 70.06
- 开盘价
- 70.38
- 卖价
- 70.05
- 买价
- 70.35
- 最低价
- 69.99
- 最高价
- 70.38
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- 13.20%
- 年变化
- 11.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%