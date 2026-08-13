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DXUV: Dimensional US Vector Equity ETF

70.05 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DXUV汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点69.99和高点70.38进行交易。

关注Dimensional US Vector Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DXUV股票今天的价格是多少？

Dimensional US Vector Equity ETF股票今天的定价为70.05。它在69.99 - 70.38范围内交易，昨天的收盘价为70.06，交易量达到57。DXUV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional US Vector Equity ETF股票是否支付股息？

Dimensional US Vector Equity ETF目前的价值为70.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.89%和USD。实时查看图表以跟踪DXUV走势。

如何购买DXUV股票？

您可以以70.05的当前价格购买Dimensional US Vector Equity ETF股票。订单通常设置在70.05或70.35附近，而57和-0.47%显示市场活动。立即关注DXUV的实时图表更新。

如何投资DXUV股票？

投资Dimensional US Vector Equity ETF需要考虑年度范围57.60 - 70.38和当前价格70.05。许多人在以70.05或70.35下订单之前，会比较1.76%和。实时查看DXUV价格图表，了解每日变化。

Dimensional US Vector Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional US Vector Equity ETF的最高价格是70.38。在57.60 - 70.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional US Vector Equity ETF的绩效。

Dimensional US Vector Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional US Vector Equity ETF（DXUV）的最低价格为57.60。将其与当前的70.05和57.60 - 70.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXUV股票是什么时候拆分的？

Dimensional US Vector Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.06和11.89%中可见。

日范围
69.99 70.38
年范围
57.60 70.38
前一天收盘价
70.06
开盘价
70.38
卖价
70.05
买价
70.35
最低价
69.99
最高价
70.38
交易量
57
日变化
-0.01%
月变化
1.76%
6个月变化
13.20%
年变化
11.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%