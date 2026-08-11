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DXIV: Dimensional International Vector Equity ETF
Курс DXIV за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.71, а максимальная — 74.21.
Следите за динамикой Dimensional International Vector Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXIV сегодня?
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) сегодня оценивается на уровне 73.79. Инструмент торгуется в пределах 73.71 - 74.21, вчерашнее закрытие составило 74.40, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional International Vector Equity ETF?
Dimensional International Vector Equity ETF в настоящее время оценивается в 73.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.67% и USD. Отслеживайте движения DXIV на графике в реальном времени.
Как купить акции DXIV?
Вы можете купить акции Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) по текущей цене 73.79. Ордера обычно размещаются около 73.79 или 74.09, тогда как 24 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXIV?
Инвестирование в Dimensional International Vector Equity ETF предполагает учет годового диапазона 64.97 - 74.52 и текущей цены 73.79. Многие сравнивают 2.00% и 2.40% перед размещением ордеров на 73.79 или 74.09. Изучайте ежедневные изменения цены DXIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Vector Equity ETF?
Самая высокая цена Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) за последний год составила 74.52. Акции заметно колебались в пределах 64.97 - 74.52, сравнение с 74.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional International Vector Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Vector Equity ETF?
Самая низкая цена Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) за год составила 64.97. Сравнение с текущими 73.79 и 64.97 - 74.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXIV?
В прошлом Dimensional International Vector Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.40 и 3.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.40
- Open
- 74.16
- Bid
- 73.79
- Ask
- 74.09
- Low
- 73.71
- High
- 74.21
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 2.40%
- Годовое изменение
- 3.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%