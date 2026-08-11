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DXIV: Dimensional International Vector Equity ETF

73.79 USD 0.61 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DXIV за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.71, а максимальная — 74.21.

Следите за динамикой Dimensional International Vector Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXIV сегодня?

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) сегодня оценивается на уровне 73.79. Инструмент торгуется в пределах 73.71 - 74.21, вчерашнее закрытие составило 74.40, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional International Vector Equity ETF?

Dimensional International Vector Equity ETF в настоящее время оценивается в 73.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.67% и USD. Отслеживайте движения DXIV на графике в реальном времени.

Как купить акции DXIV?

Вы можете купить акции Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) по текущей цене 73.79. Ордера обычно размещаются около 73.79 или 74.09, тогда как 24 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXIV?

Инвестирование в Dimensional International Vector Equity ETF предполагает учет годового диапазона 64.97 - 74.52 и текущей цены 73.79. Многие сравнивают 2.00% и 2.40% перед размещением ордеров на 73.79 или 74.09. Изучайте ежедневные изменения цены DXIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Vector Equity ETF?

Самая высокая цена Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) за последний год составила 74.52. Акции заметно колебались в пределах 64.97 - 74.52, сравнение с 74.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional International Vector Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Vector Equity ETF?

Самая низкая цена Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) за год составила 64.97. Сравнение с текущими 73.79 и 64.97 - 74.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXIV?

В прошлом Dimensional International Vector Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.40 и 3.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.71 74.21
Годовой диапазон
64.97 74.52
Предыдущее закрытие
74.40
Open
74.16
Bid
73.79
Ask
74.09
Low
73.71
High
74.21
Объем
24
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
2.40%
Годовое изменение
3.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%