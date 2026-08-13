DXIV: Dimensional International Vector Equity ETF
今日DXIV汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点73.84和高点74.45进行交易。
关注Dimensional International Vector Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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常见问题解答
DXIV股票今天的价格是多少？
Dimensional International Vector Equity ETF股票今天的定价为73.89。它在73.84 - 74.45范围内交易，昨天的收盘价为73.79，交易量达到36。DXIV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional International Vector Equity ETF股票是否支付股息？
Dimensional International Vector Equity ETF目前的价值为73.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.81%和USD。实时查看图表以跟踪DXIV走势。
如何购买DXIV股票？
您可以以73.89的当前价格购买Dimensional International Vector Equity ETF股票。订单通常设置在73.89或74.19附近，而36和-0.15%显示市场活动。立即关注DXIV的实时图表更新。
如何投资DXIV股票？
投资Dimensional International Vector Equity ETF需要考虑年度范围64.97 - 74.52和当前价格73.89。许多人在以73.89或74.19下订单之前，会比较2.14%和。实时查看DXIV价格图表，了解每日变化。
Dimensional International Vector Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional International Vector Equity ETF的最高价格是74.52。在64.97 - 74.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional International Vector Equity ETF的绩效。
Dimensional International Vector Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional International Vector Equity ETF（DXIV）的最低价格为64.97。将其与当前的73.89和64.97 - 74.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DXIV股票是什么时候拆分的？
Dimensional International Vector Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.79和3.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.79
- 开盘价
- 74.00
- 卖价
- 73.89
- 买价
- 74.19
- 最低价
- 73.84
- 最高价
- 74.45
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- 2.54%
- 年变化
- 3.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%