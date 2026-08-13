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DXIV: Dimensional International Vector Equity ETF

73.89 USD 0.10 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DXIV汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点73.84和高点74.45进行交易。

关注Dimensional International Vector Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DXIV股票今天的价格是多少？

Dimensional International Vector Equity ETF股票今天的定价为73.89。它在73.84 - 74.45范围内交易，昨天的收盘价为73.79，交易量达到36。DXIV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional International Vector Equity ETF股票是否支付股息？

Dimensional International Vector Equity ETF目前的价值为73.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.81%和USD。实时查看图表以跟踪DXIV走势。

如何购买DXIV股票？

您可以以73.89的当前价格购买Dimensional International Vector Equity ETF股票。订单通常设置在73.89或74.19附近，而36和-0.15%显示市场活动。立即关注DXIV的实时图表更新。

如何投资DXIV股票？

投资Dimensional International Vector Equity ETF需要考虑年度范围64.97 - 74.52和当前价格73.89。许多人在以73.89或74.19下订单之前，会比较2.14%和。实时查看DXIV价格图表，了解每日变化。

Dimensional International Vector Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional International Vector Equity ETF的最高价格是74.52。在64.97 - 74.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional International Vector Equity ETF的绩效。

Dimensional International Vector Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional International Vector Equity ETF（DXIV）的最低价格为64.97。将其与当前的73.89和64.97 - 74.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXIV股票是什么时候拆分的？

Dimensional International Vector Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.79和3.81%中可见。

日范围
73.84 74.45
年范围
64.97 74.52
前一天收盘价
73.79
开盘价
74.00
卖价
73.89
买价
74.19
最低价
73.84
最高价
74.45
交易量
36
日变化
0.14%
月变化
2.14%
6个月变化
2.54%
年变化
3.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%