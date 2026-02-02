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DWMF: WisdomTree International Multifactor Fund

34.27 USD 0.06 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DWMF за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.27, а максимальная — 34.27.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DWMF сегодня?

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) сегодня оценивается на уровне 34.27. Инструмент торгуется в пределах 34.27 - 34.27, вчерашнее закрытие составило 34.21, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International Multifactor Fund?

WisdomTree International Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 34.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.24% и USD. Отслеживайте движения DWMF на графике в реальном времени.

Как купить акции DWMF?

Вы можете купить акции WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) по текущей цене 34.27. Ордера обычно размещаются около 34.27 или 34.57, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DWMF?

Инвестирование в WisdomTree International Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 31.60 - 35.68 и текущей цены 34.27. Многие сравнивают 1.69% и -2.25% перед размещением ордеров на 34.27 или 34.57. Изучайте ежедневные изменения цены DWMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International Multifactor Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 31.60 - 35.68, сравнение с 34.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International Multifactor Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International Multifactor Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) за год составила 31.60. Сравнение с текущими 34.27 и 31.60 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DWMF?

В прошлом WisdomTree International Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.21 и 8.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.27 34.27
Годовой диапазон
31.60 35.68
Предыдущее закрытие
34.21
Open
34.27
Bid
34.27
Ask
34.57
Low
34.27
High
34.27
Объем
1
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
-2.25%
Годовое изменение
8.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%