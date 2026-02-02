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DWMF: WisdomTree International Multifactor Fund
Курс DWMF за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.27, а максимальная — 34.27.
Следите за динамикой WisdomTree International Multifactor Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DWMF сегодня?
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) сегодня оценивается на уровне 34.27. Инструмент торгуется в пределах 34.27 - 34.27, вчерашнее закрытие составило 34.21, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International Multifactor Fund?
WisdomTree International Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 34.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.24% и USD. Отслеживайте движения DWMF на графике в реальном времени.
Как купить акции DWMF?
Вы можете купить акции WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) по текущей цене 34.27. Ордера обычно размещаются около 34.27 или 34.57, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWMF?
Инвестирование в WisdomTree International Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 31.60 - 35.68 и текущей цены 34.27. Многие сравнивают 1.69% и -2.25% перед размещением ордеров на 34.27 или 34.57. Изучайте ежедневные изменения цены DWMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International Multifactor Fund?
Самая высокая цена WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 31.60 - 35.68, сравнение с 34.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International Multifactor Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International Multifactor Fund?
Самая низкая цена WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) за год составила 31.60. Сравнение с текущими 34.27 и 31.60 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWMF?
В прошлом WisdomTree International Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.21 и 8.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.21
- Open
- 34.27
- Bid
- 34.27
- Ask
- 34.57
- Low
- 34.27
- High
- 34.27
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- -2.25%
- Годовое изменение
- 8.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%